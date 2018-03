Neresheim-Dorfmerkingen (jsc) - Im vorletzten Vorbereitungsspiel vor der am 24. Februar beginnenden Verbandsliga-Rückrunde (beim FC Albstadt) besiegten die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle den Bezirksligisten FC Ellwangen mit 10:1. An diesem Samstag wartet auf die Fußballer der Sportfreunde Dorfmerkingen der letzte Test vor dem Start ins Pflichtspieljahr 2018.

Vor Spielbeginn forderte der Dorfmerkinger Übungsleiter von jedem eingesetzten Akteur, hoch konzentriert an die Aufgabe heranzutreten, den Gegner bereits beim Spielaufbau zu attackieren und den sofortigen Torabschluss zu suchen. Dies setzten die Sportfreunde aus Dorfmerkingen in souveräner Weise um, ließen den Bezirksligisten aus Ellwangen absolut nicht zur Entfaltung kommen. Bis zur Pause schraubte die Mannschaft von Dietterle das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. Danach wurde munter durchgewechselt, wodurch der Spielfluss aber nur kurzfristig ins Stocken geriet. Auch im zweiten Durchgang hatte die Überraschungsmannschaft aus Ellwangen nicht den Hauch einer Chance und der 10:1-Sieg der Sportfreunde war auch in dieser Höhe verdient.

An diesem Samstag bestreiten die Verbandsliga-Fußballer der Sportfreunde aus Dorfmerkingen (13 Uhr) bereits ihr letztes Vorbereitungsspiel. Gegner ist dann mit dem FC Blaubeuren wieder ein Bezirksligist. Auch dieses Spiel wird auf dem Kunstrasenplatz in Dorfmerkingen ausgetragen.