Impfaktion des DRK: 1001 Pikse innerhalb von zwölf Stunden

1001 Dosen sollen am Samstag, 11. Dezember, in der Stadthalle verimpft werden. Dieses Ziel haben sich die DRK-Ortsvereine Aalen und Essingen gesetzt. Mit Unterstützung von Dr. Siad Esber, Dr. Sandra Esber-Schimmel und ihren 14 in der Essinger Corona-Schwerpunktpraxis beschäftigten Medizinischen Fachangestellten wollen die 30 ehrenamtlichen Helfer ihren Teil dazu beitragen, die vierte Corona-Welle zu brechen, sagt Matthias Wagner, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Aalen.

„Aus Liebe zum Menschen“ lautet der neue Slogan der Imagekampagne des DRK. „Und genau unter diesem möchten wir ein Zeichen setzen und unseren Beitrag im Rahmen der Corona-Pandemie leisten“, sagt Wagner. Neben den bereits bestehenden Angeboten an Impfstützpunkten und mobilen Impfteams, die das DRK unterstützt, sollte eine Aktion ins Leben gerufen werden, mit der möglichst viele Menschen erreicht werden können.

Ideengeber für den Impfmarathon am kommenden Samstag in der Stadthalle sei die vor Corona jährlich stattfindende 24-Stunden-Übung gewesen, die der DRK-Ortsverein Aalen zum letzten Mal im Jahr 2019 im Martelltal in Südtirol bestritten hat, in dem Monate später eine Lawine das Dorf Martell verschüttete.

Aus der 24-Stunden-Aktion wurde schließlich die Idee einer Zwölf-Stunden-Impfaktion geboren. Für diese konnten die DRK-Ortsvereine Aalen und Essingen sofort die Essinger Ärzte Dr. Siad Esber und Dr. Sandra Esber-Schimmel mit ihrem Team gewinnen.

Die beiden Ärzte und ihre Medizinischen Fachangestellten sind seit April im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Einsatz und leisten an vorderster Front pausenlos und mit Herz und Verstand eine erstaunliche Arbeit, würdigt Wagner deren Engagement.

Auf der Suche nach einem Veranstaltungsort, an dem die groß angelegte Impfaktion am Samstag von 6 bis 18 Uhr über die Bühne gehen kann, sei die Stadt Aalen behilflich gewesen und habe dafür die Stadthalle zur Verfügung gestellt. Der Standort sei ideal, sagt Wagner.

Zum einen gebe es hier genügend Parkmöglichkeiten und zum anderen sei die Stadthalle so groß, dass sich hier die Bürger sicher aufhalten und Abstand halten können. Bei schlechtem Wetter müssten sie auch nicht wie vor dem Kundeninformationszentrum der Stadtwerke im Freien stehen, sondern könnten im großen Foyer auf ihren Impftermin warten.

Die „Flötenspielerin“ des Künstlers Fritz Nuss vor der Stadthalle ruft zur Impfung auf. Die groß angelegte Aktion am Samstag, 11. Dezember, haben die DRK-Ortsvereine Aalen und Essingen ins Leben gerufen. (Foto: Archiv: Thomas Siedler)

Ziel sei es, 1001 Menschen zu impfen. So viele Impfdosen würden bereitstehen. Der Hauptfokus der Aktion liege auf dem Boostern, also der Auffrischimpfung oder der Drittimpfung, sagt Wagner. „Mit diesem Angebot wollen wir auch älteren Bürgern eine Möglichkeit geben, sich ihren dritten Piks zu holen, die bislang noch keinen Termin bei ihrem Hausarzt ergattern konnten.“

Aber auch Bürger, die sich für eine Erstimpfung entscheiden oder sich die Zweitimpfung geben lassen möchten, könnten am Samstag vorbeikommen. Verimpft werde laut Stiko-Empfehlung Biontech an die unter 30-Jährigen und Moderna an die über 30-Jährigen, sagt Wagner. „Da wir erfahrungsgemäß aus unserer letzten Sonderimpfaktion mit einem größeren Andrang von Booster-Willigen rechnen, haben wir vermehrt Moderna im Gepäck“, ergänzt Esber-Schimmel.

Wie viele Bürger tatsächlich kommen, kann sie nicht abschätzen. Sie weiß allerdings um die Schlagkraft ihres Praxis-Teams, das derzeit täglich 200 Dosen in der Impfbox vor der Essinger Gemeinschaftspraxis verimpft und bei der Sonderaktion am 20. November 600 Bürger „verarztet“ hat. Insofern ist sie optimistisch, gemeinsam mit dem DRK auch 1001 Menschen problemlos den Piks zu „verpassen“.

Die Aktion sei vonseiten der Hilfsorganisation hervorragend vorbereitet und durchorganisiert worden. 30 ehrenamtliche Helfer der DRK-Ortsvereine Aalen und Essingen unterstützen das Praxisteam bei der Registrierung. „Wir schauen, ob alle Papiere wie der Aufklärungs-, Einwilligungs- und Anamnesebogen korrekt ausgefüllt und unterschrieben sind“, sagt Wagner.

Die Formulare, die auf der Homepage des Robert Koch-Instituts (www.rki.de) abgerufen werden können, sollten am besten ausgefüllt mitgebracht werden. Wer diese vergisst, bekomme diese jedoch auch in der Stadthalle ausgehändigt. Überdies kontrollierten die DRK-Helfer, ob Bürger ihre Versichertenkarte, ihren Personalausweis und ihren Impfpass dabei haben.

Kommen kann jeder Impfwillige mit oder ohne Termin. Einen solchen online über die Seite des DRK (www.drk-aalen.de) zu vereinbaren, sei allerdings sinnvoll, um Wartezeiten zu vermeiden, sagt Wagner. Bereits am Dienstagnachmittag hätten sich bereits etliche Impfwillige einen Termin gesichert.

Geimpft werde im Restaurant der Stadthalle, der dort angrenzende Nebenraum werde für die Nachbeobachtung genutzt, die ebenfalls die Helfer des DRK übernehmen, damit sich das ärztliche Team um das Impfen kümmern kann. Übernehmen wird das DRK auch den Aufbau der Impfkabinen am Freitagmittag. Auch für den Abbau würden die Helfer sorgen.

Wie viele Bürger am Samstag kommen, kann auch Wagner nicht einschätzen. Doch der Preis sei heiß und der Druck auf Ungeimpfte nehme zu. Zum einen aufgrund der massiven Einschränkungen und zum anderen, weil ihr Impfstatus auch für ihren Arbeitgeber transparent werde, indem sie täglich einen negativen Corona-Test vorweisen müssen.

Um den Bürgern die Wartezeit zu versüßen, hat das DRK einen Imbisswagen vor der Stadthalle organisiert. Hier könnten sich Geimpfte als Belohnung eine Impfwurst abholen. „Bezahlt werden muss diese aber aus eigener Tasche.“