1000 neue Bäume und Sträucher in Aalens Gärten

In den letzten Wochen wurden in zahlreichen Aalener Hausgärten fleißig Löcher ausgehoben und für die Ankunft von Feldahorn, Felsenbirne und Co. vorbereitet. Denn Anfang November trafen die von vielen Hobbygärtnern mit Vorfreude erwarteten Pflanzen ein, die von der Stadt Aalen im Rahmen des städtischen Förderprogramms „Lasst Aalen wachsen“ bestellt worden waren. Diese haben zwischenzeitlich bereits in den meisten Fällen ihren Bestimmungsort gefunden und sollen dort zukünftig zur Verbesserung des Kleinklimas und dem Erhalt der Artenvielfalt beitragen.

Ordentlich Betrieb herrschte Anfang November auf dem Hof der Stadtgärtnerei in der Nägeleshofstraße, eher ungewöhnlich für einen Freitagnachmittag sowie einen Samstagmorgen. In regelmäßigen Abständen fuhren Autos mit Hängern, kleine Transporter oder Traktoren auf das Gelände, um von den Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei mit Kornelkirsche, Kupferfelsenbirne, Schneeball und vielem mehr beladen zu werden. Zahlreiche der Antragstellenden des Förderprogramms „Lasst Aalen wachsen“ hatten sich nämlich dafür entschieden ihre Bestellungen selber abholen zu wollen. Der Rest wurde in den Tagen davor und danach von den Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei an die einzelnen Haushalte ausgefahren. Damit konnte die mit hohem organisatorischem sowie logistischem Aufwand verbundene Aktion viele Gartenbesitzenden glücklich machen.

„Dies war nur aufgrund des Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtgärtnerei sowie des Amts für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität möglich“, betont Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle. Denn die Lieferung frei Haus, verbunden mit dem einen oder anderen Pflanztipp, ist nicht selbstverständlich, wurde aber mancherorts mit einer Tasse heißen Kaffee belohnt.

Großes Lob zur Aktion, die vom das Grünflächenamt geplant und organisiert wurde, gab es dann auch von zahlreichen glücklichen neuen Baumbesitzerinnen und Besitzern, sei es die „reibungslose Organisation“, die „Aktion als sinnvoller und greifbarer Beitrag zum Umweltschutz“ oder der „exzellente Service durch die Mitarbeiter*innen“.

„Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Star des Förderprogramms“, zieht Maya Kohte, Amtsleiterin ein Fazit. Denn: Nach der Aktion ist vor der Aktion! Daher finden bereits jetzt die ersten Überlegungen für die Wiederholung der Aktion im Frühjahr statt. Die genaue Umsetzung wird dann im neuen Jahr wieder auf der Homepage unter www.aalen.de/baumpflanzungen zu lesen sein. Wer schon weiß, dass sie/er im nächsten Jahr etwas pflanzen möchte, kann sich gerne bereits jetzt bei Alena Röhrich (gruenflaechenamt@aalen.de oder 07361 52-1328) melden und auf eine Interessentenliste setzen lassen.