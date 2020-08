1000 Herzkissen für Brustkrebspatientinnen

Das DRK Nähstüble Heubach hat Herzkissen für Brustkrebspatientinnen des Ostalb-Klinikums gespendet. 18 Näherinnen haben diese farbenfrohen Herzkissen in liebevoller Hand- und Teamarbeit hergestellt. „Es ist eine bewährte und wunderbare Tradition, dass seit 10 Jahren Kissen in Herzform an die Patientinnen des Aalener Brustcentrums nach der OP ausgegeben werden“, berichten Eva Feuerle-Damstra und Marie-Luise Pilartz vom Nähstüble. „Es zaubert den Patientinnen immer wieder ein Lächeln auf das Gesicht, wenn wir kurz nach der überstandenen OP die Kissen überreichen. Das ist toll“, erzählt Tobias Kinzl und Magdalena Kentschke ergänzt „ein kleiner Seelenwärmer“. „Als Halt und treuer Begleiter während des Stationsaufenthalts sind sie für Zuhause ein Andenken an Überstandenes“, so Kinzl. Die Kissen sollen den betroffenen Frauen nicht nur Hoffnung, Zuversicht und Mut zusprechen, sondern erfüllen auch einen praktischen Zweck. So können sich die Brustkrebspatientinnen diese nach einer Operation unter die Achseln klemmen und zur Druckentlastung beitragen. Außerdem lindern sie Narbenschmerzen und Lymphschwellungen und erleichtern auch das Liegen. Unser Bild zeigt (von links): Eva Feuerle-Damstra, Marie-Luise Pilartz, Tobias Kinzl, Magdalena Kentschke und Chefarzt Dr. Karsten Gnauert. Foto: Kliniken Ostalb