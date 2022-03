1000 Freikarten – VfR beschenkt Kinder und Jugendliche

Es ist höchste Zeit für Kinder und Jugendliche mal wieder ins Stadion gehen zu können. Nachdem die Corona-Verordnungen für Zuschauer im Stadion wieder gelockert wurden, möchte der VfR Aalen den Jugendmannschaften aus der Region dies ermöglichen.

Somit stellte der VfR Aalen den Vereinen aus Aalen und Umgebung 1000 Freikarten zur Verfügung. Dieses Angebot traf auf solch enorme Resonanz, dass so gut wie alle Tickets in Anspruch genommen wurden und die Vereine nun teilweise Busse gemietet haben, um den VfR aus Aalen am Freitagabend in der Ostalb Arena gegen den VfB Stuttgart II zu unterstützen. Für die Aalener Profis war die Aktion ein voller Erfolg. Bereits nach wenigen Minuten war die Freiwilligenliste fürs Ausfahren der Tickets voll. Insgesamt 16 Profis besuchten die verschiedenen Jugendmannschaften im Training, verteilten die Tickets, beantworteten Fragen und machten Fotos. Einige Spieler durften sogar noch ihr Können am Ball beweisen und einige Tricks vorführen. Es war für die VfR-Spieler laut Verein eine Herzenssache, den Kindern und Jugendlichen die Tickets persönlich auszuhändigen und aufzuzeigen, wie wichtig es ist, dass die Region Ostalb in schweren Zeiten zusammenhält. Der VfR Aalen hofft auf tatkräftige Unterstützung und eine tolle Stimmung beim Flutlichtspiel (19 Uhr) gegen die U23 des VfB Stuttgart.