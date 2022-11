1000 Euro fürs „Segeltaxi“

Große Freude bei der Benefizaktion „Segeltaxi“: Das Kfz-Ingenieurbüro Kausch in Aalen spendet 1000 Euro für die gute Sache. Damit werden geplante Veranstaltungen unterstützt und die Spendenkasse aufgefüllt.

Seit 2009 sammelt die Benefizaktion „Segeltaxi“ Spenden für kranke Kinder und ihre Familien und tritt oft im Zusammenhang mit Segel- und Konzert-Veranstaltungen in die Öffentlichkeit. In den zurückliegenden Jahren musste das alles ausfallen, so die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Sie freuen sich, dass jetzt wieder mehrere Veranstaltungen im Kalender stehen und darüber, dass das Segeltaxi wieder auf langjährige Spender und Sponsoren zählen könne. Das Kfz-Ingenieurbüro Kausch in Aalen unterstütze seit vielen Jahren das Segeltaxi regelmäßig mit einem größeren Betrag.

Am Freitag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr gibt es im Vereinsheim der Segler am Bucher Stausee eine musikalische Weltreise mit The Chaps und Einblicke in das Segeltaxi-Lockbuch. 41 Menschen haben an 37 Reiseberichten in aller Herren Länder mitgearbeitet. Eine bunte Bilderreise unter dem Motto „Benefiz und Rockabilly“. Eintritt frei, Das Lockbuch gibt es gegen eine Spende von 20 Euro.

Mit dem 18. Mär .2023, also Christi Himmelfahrt, steht auch der Termin für das Segeltaxi-Mitsegel-Event am Bucher Stausee schon fest.

Seit 2014 gehen alle Spenden und die überschüssigen Sponsorengelder in das eigene Projekt „Segeltaxi – Familien aufs Boot“. Betroffenen Familien wird dabei eine betreute Schiffsreise in Kroatien ermöglicht. Im jährlichen Wechsel gehen entweder verwaiste Familien oder Familien, bei denen ein Kind eine schwere Krankheit überstanden hat, aufs Boot. Die nächste Reise ist in den Pfingstferien 2023 gebucht.