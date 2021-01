1000 Euro fürs „Segel-Taxi“

Der Schüler- und Linienverkehr lief über weite Strecken normal, selbst im Reisesektor konnten in den Sommermonaten Angebote gemacht werden und der Containerdienst erwies sich als Gewinner: Der Mobilitätsdienstleister OK.go ist relativ gut durch das Jahr 2020 gekommen. Kurz vor den Feiertagen ehrte das Unternehmen jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und spendete zudem 1000 Euro an das „Segeltaxi“.

Während die jährliche Fahrerschulung bei OK.go noch im Frühjahr stattfinden konnte, war das geplante Mitarbeiter-Sommerfest nicht möglich. Trotzdem konnte nun 20 Busfahrerinnen und Busfahrer das Zertifikat „Sicher und unfallfrei“ des Baden-Württembergischen Omnibusverbands (WBO) übergeben darf. Damit geht immerhin fast ein Fünftel aller Ehrungen in Baden-Württemberg in den Ostalbkreis zu OK.go.

Die Auszeichnung erhalten folgende Busfahrerinnen und Busfahrer für sicheres und unfallfreies Fahren und besonders umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr: Quaisar Abbas (GG), Joachim Adler (NH), Friedrich Braun (GG), Sigurd Dürr (NH), Alexander Gerbeth (NH), Matthias Hägele (DL), Thomas Haßler (NH), Madeleine Herschbach (HB), Bruno Hölldampf (DL), Franz Kurz (NH), Ottmar Lackner (GG), Willi Mantler (GG), Uwe Nehrlich (DL), Ralf Pfisterer (NH), Janus Pudlis (HB), Rudolf Schaaf (NH), Herbert Schober (GG), Ivan Stefan (DL), Alexander Usselmann (DL) und Stefan Weber (NH). Für langjährige Betriebstreue, die bei den Unternehmen Mack, Schuster und Jakob begonnen wurde und auf OK.go überging, wurden in 2020 folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt: für 40 Jahre: Annerose Richter (DL); für 30 Jahre: Willi Mantler (GG); für 15 Jahre: Rouven Betz (HB), Sigurd Dürr (NH), Achim Leib (HB) und Ralf Pfisterer (NH); für zehn Jahre: Josef Gärtner (NH), Madeleine Herschbach (HB), Charly Kurz (NH) und Tatjana Stefan (DL).

Jutta Scheiger, unter anderem verantwortlich für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei OK.go, betont, wie sehr das gesamte Unternehmen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen kann: „Wir haben in dieser weltweiten Krisensituation ein unglaubliches Engagement erlebt. Mit den nun begonnenen Impfungen in der Bevölkerung sowie den steigenden Temperaturen im Frühjahr hoffen wir alle, dass sich die Situation überall deutlich entspannen wird.“

OK.go, entstanden aus der Fusion von Omnibus Jakob, Omnibus Mack und Omnibus Schuster, ist in dieser Konstellation noch ein sehr junges Unternehmen, entschieden sich die drei Unternehmen doch erst 2018 zum Zusammenschluss. OK.go steht in den Startlöchern, wenn der Linien- und Schülerbusverkehr nach dem zweiten Lockdown fahren darf. Jutta Scheiger verweist zum Beispiel darauf, dass der Stadtbus Ellwangen und der abendliche StadtLandBus im Ellwanger und Bopfinger Raum ohnehin fast ohne Einschränkungen auch in diesen Tagen fährt.

OK.go wird zudem vier weitere Linienbusse und zwei Kleinbusse für den Schülerverkehr anzuschaffen. Der Gewinner in diesem Jahr bei OK.go war der Bereich Container und Baustoffe im Raum Schwäbisch Gmünd. Dieser konnte trotz (oder gerade wegen) der Corona-Einschränkungen gute Zuwächse verzeichnen.

Als Dankeschön für das Engagement des Teams entschied sich OK.go, auch in diesem Jahr für eine Weihnachtsspende – 1000 Euro gehen an die Organisation „Segeltaxi“, die schwerkranke Kinder und deren Familien im Alltag, im Krankenhaus und in der Freizeit unterstützt.