Die Spendenbereitschaft für die Flüchtlinge aus der Ukraine ist auch in Aalen immens hoch. Am Mittwoch während der Marktzeit haben Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde in Aalen im Rahmen ihrer Aktion wieder „Suppe nach dem Markt“ angeboten. Der Erlös in Höhe von 1000 Euro kommt Flüchtlinge aus der Ukraine zugute. Damit möchten die Initiatoren einen Teil dazu beitragen, die Not und das Leid der Geflüchteten zu lindern.