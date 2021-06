1000 Euro für die Schwarzfeldschule

Großeinsatz an der Weimarstraße in Tuttlingen: Ein Mann ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in die Donau gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Zwei Passanten sahen den Mann und zogen ihn aus dem Wasser. Auch ein Mitglied der DLRG war zufällig vor Ort und leistete erste Hilfe. Laut Feuerwehr ist der Betroffene am Kopf verletzt und musste intubiert werden. Die Ursache für den Sturz ist noch unklar.