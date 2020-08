Ein wichtiges Anliegen ist es Soroptimist International Club Aalen/Ostwürttemberg, sich gegen jede Art von Gewalt an Frauen und Kindern auszusprechen und einzusetzen. Deshalb veranstaltete Soroptimist Aalen zusammen mit dem Landesgospelchor „Gospelicious“ Baden-Württemberg ein ganz besonderes Benefizkonzert in der St. Stephanuskirche Wasseralfingen. Der Erlös in Höhe von 1000 Euro konnte jetzt der Schulleiterin der Schloss-Schule Wasseralfingen, Helga Otto, übergeben werden. Verwendet wird die Spende für Präventions- und Selbstbehauptungstrainings für Mädchen. Foto: Soroptimist