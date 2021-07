1000 Euro für die Kita der Lebenshilfe

Begeisterung in der Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Aalen: Sie erhält für ihr Engagement für benachteiligte Kinder eine Förderung in Höhe von 1000 Euro von der Erfurter Town & Country-Stiftung. Stiftungsbotschafterin Gudula Westhöfer würdigte das umfangreiche inklusive Engagement der Kita: „In diesem Umfeld lernen die Kinder, dass jeder Mensch ein Recht auf ein lebenswertes Leben hat. Jedes Kind erhält die Zuwendung und Unterstützung, die es benötigt.“ Der neunte Town & Country-Stiftungspreis fördert erneut deutschlandweit soziales Engagement für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. In der Kita der Lebenshilfe Aalen werden knapp 40 Kinder mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder Entwicklungsverzögerung betreut. Die Town & Country-Stiftung wurde 2009 gegründet. Ziel war es zunächst, unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen. Bald wurde die Stiftungstätigkeit durch den jährlich verliehenen Stiftungspreis erweitert. Dieser unterstützt gemeinnützige Einrichtungen, die sich für sozial benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen.