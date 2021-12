1000 Euro für den Kindergarten Tausendfüßler

Die Firma Landbau Süd verzichtet auch in diesem Jahr auf die Weihnachtsgeschenke und spendet an den Kindergarten Tausendfüßler in Wasseralfingen 1000 Euro. Mitarbeiter der Firma Landbau Süd haben die Kindertagesstätte besucht und feierlich den Scheck überreicht. Für jedes Kind einer Gruppe gab es eine Vesperbox mit Inhalt. Der Kindergarten Tausendfüßler wird die Spende in Ameisenbeobachtungssteine und iPads zum zugehörigen Verständnis und Wissen, für die Kinder investieren.