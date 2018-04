„100 Prozent schaffen wir zu selten“

Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage ... Die Achterbahnfahrt des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen in dieser Saison ist schon bemerkenswert. „Mittlerweile kann man schon festhalten, dass die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten schon enorm ist. Unsere Auswärtsschwäche ist leider unverkennbar“, sagt TSV-Trainer Dennis Hillebrand.

Da dürfte er sich darüber freuen, dass sein Team an diesem Samstag (15.30 Uhr) Calcio Leinfelden-Echterdingen im heimischen Schönbrunnenstadion empfangen wird. Das 1:4 beim VfL Sindelfingen war für Hillebrand schnell erklärt, fast könnte man meinen, er wiederhole sich: „Von den vier Toren resultierten erneut drei aus individuellen Fehlern. Alles, was wir uns punktuell erarbeiten, schmeißen wir in kurzer Zeit wieder selbst um.“

Ja, das gab es tatsächlich schon häufiger in dieser Saison. Solch eine Saison erlebt auch der kommende Gegner, den man vor der Saison ebenfalls nicht in den unteren Tabellenregionen vermutet hatte.

Wenn man sich an das Hinspiel erinnert, gepaart mit den jüngsten Essinger Ergebnissen, dann darf man fast ein Spektakel erwarten. Das Hinspiel verlor die Hillebrand-Elf mit 4:6. „Calcio ist eine Wundertüte. In deren Kader herrscht wohl die höchste individuelle Qualität der gesamten Liga, das bringen die Spieler aber nicht immer auf den Rasen. Jetzt ist es ein Duell, in dem beide Mannschaften die Punkte dringend benötigen“, sagt Hillebrand vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn.

Etwas Luft verschaffen

Personell kann er fast aus dem Vollen schöpfen, einzig die beiden Langzeitverletzten Nico Zahner und Tim-Ulrich Ruth werden weiterhin fehlen.

Hillebrand fordert von seiner Mannschaft am Samstag wieder ein anderes Gesicht: „In der Liga muss man in jedem Spiel 100 Prozent geben und das schaffen wir viel zu selten. Gegen Calcio muss wieder der Wille erkennbar sein, dies Partie unbedingt für sich entscheiden zu wollen.“

Gelingt dies, würde der TSV wieder etwas Luft zwischen sich und die Abstiegszone bringen. Fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind es derzeit nur.