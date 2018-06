100 Jahre Katholischer Frauenbund

Mit einem Gottesdienst und einer Festveranstaltung feiert der Katholische Frauenbund Aalen am Freitag, 12. Mai, um 17 Uhr in Sankt Elisabeth im Grauleshof sein 100-jähriges Bestehen. Über die Gründung im Mai des Kriegsjahres 1917 in Aalen heißt es in der Chronik, dass im Saalbau des „Dreikönig“ auf Anhieb „180 Jungfrauen und Frauen“ dem Aufruf zum Beitritt in den Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) gefolgt seien.

Deutschlandweit hatte sich der Katholische Frauenbund schon 1903 in Köln gegründet als „Zusammenschluss katholischer Frauen aller Schichten, Berufe und Altersstufen zum Dienst an Kirche und Volk“. Geleitet wurde der Bund von Frauen. Begleitet wurden sie von einem geistlichen Beirat mit beratender Funktion. Vorrangiges Ziel war die Frauenbildung.

Im Januar 1917 schloss sich die Diözese Rottenburg mit zahlreichen Zweigvereinen an, darunter im Mai in Aalen. Die ersten weiblichen Abgeordneten im Berliner Reichstag und im württembergischen Landtag waren Frauen aus dem Katholischen Frauenbund. Ihr Einsatz galt der Verwirklichung einer sozialeren und gerechteren Gesellschaft. Der Glaube war der entscheidende Antrieb.

Nach dem Ersten Weltkrieg standen auch in Aalen soziale und karitative Hilfeleistungen im Vordergrund. Für die vielen im Krieg gebliebenen Männer mussten die Frauen „ihren Mann“ stehen. In der Chronik des Frauenbundes Aalen sind die vielen Sammlungen von Lebensmitteln, Kleidern, Bettwäsche und Möbeln für bedürftige Familien erwähnt. Wöchentlich wurden Näh- und Flicknachmittage angeboten. Auch der Kauf von Kirchenglocken, der Bau und die Ausstattung des Salvatorheims und anderer Filialkirchen wurden mitfinanziert.

Während des Verbots der katholischen Frauenbundsarbeit von 1939 bis 1945 traf man sich in Privatwohnungen. Kommunionmütter wurden geschult, Krankenpflegekurse abgehalten und das religiöse Leben vertieft. Nach 1945 wurde die Arbeit intensiv wieder aufgenommen. Die Mitgliederzahl stieg. Der kirchliche Aufbruch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den sechziger Jahren war auch im Zweigverein deutlich zu spüren.

In Gesellschaft und Kirche sollten Frauen und Männer partnerschaftlich zusammenleben und gemeinsam Verantwortung tragen. Auch in Aalen wurde der Einsatz für das Diakonat der Frau im Sinne der Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit von Mann und Frau gefördert und spirituell vorangetrieben.

Schwerpunkte der Arbeit haben sich gewandelt

„Heute liegen die Schwerpunkte unserer Arbeit in sehr unterschiedlichen Bildungsangeboten, Frauenspiritualität und Ökumene sowie karitativem und sozialem Engagement“, argumentiert Ulrike Rix, die erste Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes Aalen. Wie konkret und vielfältig die Bildungsangebote aussehen, ist aus den Programmen der letzten Jahre ersichtlich. Da gibt es Aufklärung über die Terrorismusgefahr und Internetkriminalität, über Fluch oder Segen von Plastik, über Heilige und Glaubenszeugen, über Kooperation mit dem Ostalb-Klinikum, aber auch Kabarettabende und Faschingsveranstaltungen.

