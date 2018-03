100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland – das wird in Aalen mit einem Frauenschmaus am Montag, 5. März, um 19 Uhr im Freudenschmaus (Ulmer Straße 130) gefeiert. Köchinnen, Künstlerinnen und die Beauftragten für Chancengleichheit haben ein Programm unter dem Motto „köstlich – kritisch – kämpferisch“ mit Essen, Musik und Reden zu 100 Jahren Frauenwahlrecht vorbereitet. Mit dabei: das Theater der Stadt Aalen, das erste Gmünder Frauen-Saxofonquartett und Poetry Slam aus Ellwangen.