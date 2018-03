1:0 - VfR Aalen mit Sieg in Erfurt

Der VfR Aalen kann auswärts doch noch gewinnen. Das 1:0 (1:0) beim Schlusslicht Rot-Weiß Erfurt am 25. Spieltag der 3. Liga war nach neun vergeblichen Anläufen der zweite Auswärtssieg in dieser Saison (seit dem 2. August/4:2 beim Chemnitzer FC). Ausgerechnet Matthias Morys (36.) erzielte den entscheidenden Treffer. Der Stürmer stand nahezu sinnbildlich für die Aalener Auswärtsschwäche. Elf Saisontore hat der 30-Jährige jetzt auf dem Konto - in Erfurt traf er erstmals in der Fremde.

In der Tabelle verbesserte sich der VfR dank des Erfolges auf Rang sieben, nur noch sieben Zähler hinter Relegationsrang drei. Noch wichtiger aber: Das Polster auf die Gefahrenzone beträgt weiterhin komfortable 15 Zähler, von der endgültigen Sicherung des Klassenverbleibs sind die Aalener nur noch wenige Schritt entfernt. Aalens Trainer Peter Vollmann freute sich nicht nur über das Ende der Auswärts-Durststrecke, sondern erstmals nach fünf Partien auch wieder über ein Spiel ohne Gegentreffer.

„Das sind positive Aspekte. Allerdings habe ich mich gerade in der zweiten Halbzeit auch darüber geärgert, wie leichtfertig wir mit unseren Kontermöglichkeiten umgegangen sind. Beim Stand von 1:0 kann immer einer durchrutschen und dann steht es plötzlich Unentschieden. Das Zittern hätten wir uns ersparen können“, so Vollmann. Der 60-jährige Fußballlehrer hatte seine Anfangsformation auf mehreren Positionen umbauen müssen.

Bernhardt muss passen

Stammtorhüter und Kapitän Daniel Bernhardt, der wegen eines grippalen Infekts schon separiert vom Team nach Erfurt gereist war, kam für einen Einsatz nicht infrage. Für ihn rückte Raif Husic zwischen die Pfosten. Auch Mittelfeldspieler Lukas Lämmel fehlte wegen einer Erkältung. Thorsten Schulz war gelbgesperrt. Thomas Geyer ersetzte ihn in der Defensive.

Weiterhin kein Thema waren Sebastian Vasiliadis (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Patrick Schorr (Zerrung). Gleich zu Beginn stand Husic in seinem erst zweiten Drittligaspiel im Mittelpunkt. Rot-Weiß-Stürmer Carsten Kammlott (2.) hatte einen Ball aus kurzer Distanz harmlos in Richtung Tor gebracht. Husic griff jedoch daneben. Glück für Aalen: Der Ball ging hauchdünn am Pfosten vorbei. Sicherheit holte sich Husic wenig später bei einem Schuss von Bastian Kurz (10.), den er stark parierte. Erfurt versuchte danach weiterhin, das Spiel zu machen. Erfurts Trainer Stefan Emmerling war schon nach rund einer halben Stunde zum ersten Wechsel gezwungen. Stürmer Karsten Kammlott hatte sich am Knie verletzt. Für ihn kam Lion Lauberbach (32.) in die Partie. Kurz danach die bis dahin beste Aalener Chance im ersten Durchgang: Zunächst scheiterte Rico Preißinger an Erfurts Schlussmann Philipp Klewin, der Nachschuss durch Luca Schnellbacher (34.) wurde im letzten Moment geblockt.

Aalen wurde nun offensiv mutiger - und belohnte sich in der 36. Minute. Nach einem schnellen Angriff kam der Ball zu Luca Schnellbacher. Dessen Schussversuch wurde von Kusi Kwame geblockt, doch der Ball landete bei Matthias Morys, der aus rund zehn Metern unhaltbar abschloss. Für den Stürmer, der eine Woche zuvor beim 4:1 gegen Sonnenhof Großaspach einen Dreierpack erzielt hatte, läuft es aktuell.

Aus der Kabine kamen die Erfurter mit viel Schwung. Der VfR stand aber sicher und lauerte auf Konter. Einen dieser Angriffe schloss Morys (63.) beinahe zum 2:0 ab. Rot-Weiß-Torhüter Klewin drängte den Aalener Top-Angreifer aber noch geschickt ab. Die folgende Ecke köpfte Torben Rehfeldt über das Tor. Auf der anderen Seite musste Husic beim Schuss von Elias Huth (71.) schon sein ganzes Können aufbieten. Insgesamt blieben die Gastgeber vor 4650 Zuschauern im Steigerwaldstadion - davon knapp 100 aus Aalen - bis dahin aber offensiv eher harmlos. Das änderte sich in der Schlussphase.

Erfurt mit Risiko

Erfurt ging nun viel Risiko und kam durch Elias Huth (70./71.) und Marcel Kaffenberger (77.) zu guten Möglichkeiten. Aalen spielte die Konter nicht clever genug zu Ende. Weil es der VfR nicht schaffte, den zweiten Treffer nachzulegen, war in der Schlussphase noch einmal das große Zittern angesagt. Ernsthaft in Gefahr geriet der Sieg noch einmal in der Nachspielzeit als der mit nach vorne geeilte Klewin nach einer Standardsituation das Außennetz traf. Kurz danach war Schluss. „Das tut richtig gut“, sagt Raif Husic, der nach seinem Wackler zu Beginn eine tadellose Leistung zeigte. „Wir haben insgesamt ordentlich dagegengehalten und gekämpft. Erfurt hat gerade in der Schlussphase noch einmal alles versucht. Da hatten wir dann auch das nötige Glück.“