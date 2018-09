1:0 – Sportfreunde weiter oben

Mit gemischten Gefühlen reiste Fußball-Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen zum 1. FC Heiningen. Noch nie konnte man etwas Zählbares aus Heiningen mit auf die Heimreise nehmen. Doch am Samstag endete durch einen knappen, aber hochverdienten 1:0 (1:0)-Auswärtssieg die Negativserie – zuvor musste man vier Mal als Verlierer die Heimreise antreten.

Die Sportfreunde gingen in Heiningen hochkonzentriert zu Werke und hatten nach vier Minuten der erste Warnschuss. Vesel bediente mustergültig Scherer und dieser scheiterte an Heiningens Torpfosten. Kurze Zeit später war es Mutlu, der nach Vorarbeit von Nietzer in Torwart Funk seinen Meister fand. Nach 15 Minuten die erste Schrecksekunde im Dorfmerkinger Spiel: Nach Abstimmungsproblemen im Strafraum prallte Keeper Zech mit Michael Schiele zusammen. Zech musste behandelt werden, konnte jedoch weiterspielen.

In unnachahmlicher Manier

Es dauerte bis zur 24. Minute bis zum längst verdienten Dorfmerkinger Führungstreffer. Nietzer erkämpfte sich von Heiningens Spielmacher Kern das Leder und erzielte in unnachahmlicher Manier den Führungstreffer. Die Gastgeber verlagerten sich vorwiegend auf Konterspiel und so folgte die einzig nennenswerte Torchance kurz vor der Pause. Bihr marschierte über die linke Seite auf und davon, sein Querpass zu Nietzer blieb in der Heininger Abwehr hängen und ein mustergültiger Konter der Heininger endete mit einem Seitfallzieher, der jedoch das Ziel verfehlte. Die zweite Spielhälfte hätte zu einem Debakel für den Gastgeber werden können, ja sogar werden müssen. Fast im Minutentakt erspielten sich die Sportfreunde Torchancen. Zuerst war es Mutlu, der mit einem Flachschuss um Zentimeter scheiterte.

Danach hatte der eingewechselte Benjamin Schiele mehrfach die Vorentscheidung auf dem Fuße und Gruber war es, der alleine auf Funk zulief und im Abschluss zu unentschlossen war. So mussten die zahlreich mitgereisten Fans bis zum Schlusspfiff zittern ehe der knappe, aber von beiden Seiten bestätigte hochverdiente Auswärtssieg unter Dach und Fach war. Groß war der Jubel nach dem Schlusspfiff über die weiße Weste auch nach dem siebten Spieltag.

„Das schönste ist für mich, dass wir 17 Punkte nach sieben Spieltagen auf der Habenseite haben. Durch die personellen Probleme der Heininger lastete die Favoritenrolle bei uns, diese haben wir angenommen und verdient gewonnen. Dabei haben wir eine frühere Entscheidung mehrfach auch kläglich vergeben. Im Abwehrverhalten haben wir wenig zugelassen“, erklärte SfD-Trainer Helmut Dietterle. Sein Kollege Dennis Egger: „Wir wollten den Tabellenführer etwas ärgern. Dies ist uns absolut nicht gelungen. Personell waren wir an der Grenze und der Dorfmerkinger Sieg geht absolut in Ordnung.“