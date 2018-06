10. Sparkassen Schulhockey-Cup auf dem Wasseralfinger Bürgle

Auf dem Sportplatz Bürgle werden am Mittwoch, 13. Juni, 18 Mannschaften von sieben Schulen um den Titel des Schulhockeymeisters 2018 im Rahmen des 10. Schulhockeycups kämpfen. Unter Leitung des Hockey-Clubs (HC) Suebia Aalen spielen die Grundschulen am Vormittag.

Vormittags spielen 18 Teams der Grundschulen der Stadt Aalen in drei Gruppen. Alle Grundschüler zeigen ihr Können, das sie in den AGs der Schulen gelernt haben. Für die Gruppensieger wird es ansprechende Gewinne geben. Organisiert wird das Turnier von den Hockeysportmentoren und Schulhockeyscouts’s, die aus den Reihen des Aalener Hockey-Clubs Schulhockey in Aalen und Umgebung organisieren und betreuen. Im gesamten süddeutschen Raum ist diese Art von Schulhockey noch einzigartig und ein Pionier im Verknüpfen von Schul- und Vereinssport.