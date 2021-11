1:0 – Neresheim holt wichtigen Heimsieg

Der SV Neresheim empfing am Samstagnachmittag den TSV Köngen auf dem Härtsfeld – und gewann das Spiel in der Fußball-Landesliga mit 1:0 (1:0).

Die Gastgeber starteten gut in die Partie und konnten sich in der ersten Phase des Spiels gute Chancen herausspielen. In der 19. Minute war es dann Miladinovic, der nach einem Pass hinter die Abwehrkette der Gäste zur 1:0 Führung einschob. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Neresheimer nochmals die Chance die Führung auszubauen. Kuptz zog von der linken Außenseite in den Strafraum und schloss ab. Doch der Ball ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

In der zweiten Halbzeit agierten beide Mannschaften zunehmend mit langen Bällen. Die Härtsfelder standen das ganze Spiel über hinten kompakt und ließen keine Chancen der Gäste zu. Im Gegenzug hatten die Hausherren noch einige gute Chancen, in denen man das Spiel früher hätte entscheiden können. Am Ende steht für die Neresheimer ein verdienter Heimsieg.