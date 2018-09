1:0 – Heimsieg für Rosenberg

Entweder knapp oder deutlich – so ging es in den Staffeln der Fußball-Kreisliga B zu. Ein 1:0-Sieg gelang Rosenberg im Heimspiel. Nordhausen-Zipplingen gewann auswärts 6:1.

Kreisliga B III

SSV Aalen II - SG Union Wasseralfingen II 1:0 (1:0). Tor: Christian Borst (6., FE). Der SSV begann forsch und ging verdient in Führung. Fortan drängte Wasseralfingen auf den Ausgleich, der SSV II verteidigte jedoch clever und siegte glücklich aber nicht unverdient. Bes. Vork.: Union verschießt FE (80.).

Spfr Rosenberg - TV Neuler II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 B. Rathgeb (65.). Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen. Rosenberg hatte etwas mehr Spielanteil. Nach der Führung verwaltete Rosenberg das Ergebnis über die Zeit.

SV Jagstzell - Spfr Eggenrot 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Schier (5.), 1:1 Köder (15.), 2:1 Schier (45.). In einem ausgeglichen Spiel machten die Jagstzeller das eine Tor mehr. So ging der Sieg in Ordnung.

SGM Fachsenfeld/Dewangen - FC Ellwangen II 8:0. Keine weiteren Angaben.

SGM Rindelbach/Neunheim - TSV Hüttlingen II 2:1. Keine weiteren Angaben.

Kreisliga B IV

FC Röhlingen - SGM Rött./Oberd./Aufhausen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Stark (62.). Die Röhlinger zeigten sich überlegen, hatten die Chancen. Doch eiskalt vor dem Tor war die SGM mit dem einen Treffer. Reserve: 3:1.

SV Lippach - SV DJK Nordh.-Zipplingen 1:6 (0:3). Tore: 0:1 Holzinger (32., Strafstoß), 0:2, 0:3 Michel (36., 41.), 1:3 Ziegelbauer (52.), 1:4 Bux (64. Strafstoß), 1:5, 1:6 Geiß (75., 90.). Die Gäste nutzten in der eigentlich ausgeglichenen ersten Halbzeit ihr drei Chancen und zeigten sich in Durchgang zwei überlegen.

SGM Kirchh./Trochtlf. II - RV Spvgg Ohmenheim 2:7 (1:2). Tore: 0:1, 1:3 Meyer (13., 47.), 1:1 Wiche (20.), 1:2 Schoenemann (23.), 1:4 Krätschmer (60.), 1:5, 1:6 Erdeli (65., 68.), 1:7 Baum (73.), 2:7 Geiß (89.). In der ersten Halbzeit konnte die SG noch einigermaßen mithalten, somit stand es nur 1:2. In der zweiten Halbzeit viel die SG komplett auseinander und verlor das Spiel mit 2:7.

SV Elchingen - FV Unterkochen II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Oppold (12.), 1:1 Rauwolf (51.), 2:1 Ibrahim (53.). In der Höhepunkt armen ersten Halbzeit spielte sich die überwiegend zerfahrene Partie meistens im Mittelfeld ab. Der SVE versuchte bis dahin nur mit langen Bällen dem Rückstand entgegen zu wirken. Bis zum Pausenpfiff war der Gastgeber zwar das bemühtere Team, jedoch kam man nicht wirklich zu Tormöglichkeiten und zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel gelang der Heimelf innerhalb zwei Minuten die überraschende Führung. Weiterhin blieb es eine umkämpfte Partie und es entwickelte sich bis zum Schluss eine offene Auseinandersetzung. Der Abpfiff war für den SV Elchingen eine spürbare Erlösung und es konnte ein glücklicher und sehr anstrengender Heimerfolg eingefahren werden.

Kösinger SC - SV Lauchheim II 2:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Fischer (1., 26.), 2:1 Zwaller (60.). Keine weiteren Angaben.

SV Waldhausen II - FSV Zöbingen 0:2 (0:0). Keine weiteren Angaben.

SC Unterschneidheim - SG Riesbürg 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Niedermaier (5.), 2:0 Bengelmann (48.), 2:1 Herrling (63.). Bes. Vork.: 25. Rote Karte Riesbürg, 68. Gelb Rote Karte Unterschneidheim. Keine weiteren Angaben.

Kreisliga B V

TSG Nattheim II - FC Härtsfeld 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Reschke (20., 24.), 3:0 Prater (62.), 4:0 Al Kakri (70.), 4:1 Eisenbarth (78.). Keine weiteren Angaben.

RSV Oggenhausen - SGM Auernh./Neresheim 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Frenzel (9.), 0:2 Bernhard (6., FE), 0:3 Reichenbach (56.), 1:3 Hoxhaj (60., FE), 1:4 Atalay (88.), 1:5 Ganzenmüller (90.). Keine weiteren Angaben.