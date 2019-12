10.000 Kunden stürmen den Kubus

Aalens Bevölkerung erobert weiter den Kubus. Seit der Eröffnung am Donnerstag kamen bis zum Freitagmittag rund 7000 Menschen in das Einkaufszentrum im Stadtzentrum, bis zum Abend wurden bis zu 3000 weitere Kunden gezählt.

„Wir sind sehr glücklich“, sagte Matthias Bieber von der Eigentümergesellschaft Turi Gewerbeimmobilien GmbH. „Die Menschen in Aalen haben den Kubus sofort wieder für sich entdeckt. Wir erhalten ein tolles Feedback.“

Es ist mindestens genauso schön geworden wie vor dem Feuer. Inge Schneidereit

Am Freitag nach der Eröffnung schlenderten erneut Hunderte Menschen durch das wiedereröffnete Einkaufszentrum. Viele kauften gezielt ein, andere wollten einfach nur mal schauen. Kauffrau Inge Schneidereit aus Aalen: „Ich hab morgens in der Zeitung von der Eröffnung gelesen und mich dann gleich auf den Weg gemacht. Es ist mindestens genauso schön geworden wie vor dem Feuer.“

Der Brand hatte am 23. April dieses Jahres in dem Einkaufszentrum gewütet. Die Spuren sind längst beseitigt, alle Geschäfte erstrahlen in neuem Glanze – von Depot, Hallhuber, Mango, Olymp&Hades, Rossmann, unverpackt und ZeitRaum bis hin zu Aposto.

Nikolaus macht Überstunden

Anlässlich der Wiedereröffnung soll es auch noch am heutigen Samstag ein abwechslungsreiches Veranstaltungspaket geben. So spielen Matthias Kehrle und Axel Nagel spielen von 12 bis 16 Uhr Sweet Soulful Music.

Der Nikolaus wird Überstunden machen und auch am Samstag nochmals in den Kubus kommen. Besucher können das neue Shoppingerlebnis bei einer Weinverköstigung bei Rossmann genießen, außerdem werden italienische Spezialitäten kredenzt. Auch Informationen für Geschäftsleute gibt es: Kubus-Makler Ingmar Rösing informiert am 7. Dezember von 10 bis 17 Uhr über letzte Vermietungsangebote im Kubus-Gebäude.