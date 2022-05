10 000 Euro Schaden: Polizei sucht Verursacher

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr gekommen. Auf einem Firmenparkplatz in der Julius-Bausch-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken einen dort abgestellten Audi A6 eines 69-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.