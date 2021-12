1. FC Heidenheim und sein Fahrplan ab 1. Januar 2022

Nach dem erfolgreichen Jahresabschluss beim SC Paderborn 07 am vergangenen Samstag steht für die Profis des 1. FC Heidenheim nun die Winterpause an – allerdings eine sehr kurze. Der Fahrplan für die kommenden Wochen im Überblick:

Bereits am Neujahrssamstag, 1. Januar 2022 (14 Uhr), nehmen die FCH Profis auf dem Schlossberg die Vorbereitung auf die Restrunde der aktuellen Saison wieder auf, bevor sie sich am Sonntagnachmittag, 2. Januar, ins Wintertrainingslager auf die iberische Halbinsel begeben. Dabei fliegt der FCH Tross von Memmingen aus ins spanische Alicante und bezieht im Anschluss bis Sonntag, 9. Januar, bereits zum vierten Mal Quartier im etwa 50 Kilometer entfernten Algorfa. Dabei ist die Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt wieder im Hotel La Finca Golf & Spa Resort untergebracht.

Neben zahlreichen Trainingseinheiten, in der Regel zwei pro Tag, absolvieren die FCH Profis während des achttägigen Aufenthalts in Spanien zwei Testspiele. Am Mittwoch, 5. Januar, um 15 Uhr treffen die Rot-Blau-Weißen auf den belgischen Erstligisten Beerschot VA (Ort noch offen). Zum Abschluss des Trainingslagers geht es am Samstag, 8. Januar (15 Uhr), in Algorfa gegen OH Leuven – ebenfalls aus der höchsten Liga Belgiens. Am nächsten Tag begibt sich der FCH am Abend auf die Rückreise ins rund 1400 Kilometer entfernte Heidenheim. Genau eine Woche später, am Sonntag, 16. Januar (13.30 Uhr), steht mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 in der Voith-Arena dann bereits der Pflichtspielauftakt ins Fußballjahr 2022 an. „Nach der sehr kurzen Weihnachtspause geht es für uns darum, direkt wieder in den Wettkampfmodus zu schalten. Wir werden das kurze, aber knackige Trainingslager in Algorfa nutzen, um unter den vor Ort gewohnt optimalen Bedingungen bestmöglich vorbereitet am 16. Januar gegen den FC Ingolstadt in die Restrunde zu starten“, blickt Schmidt voraus.