1. FC Heidenheim startet in restliche Rückrunde

Wenn an diesem Mittwoch, so etwa eine Stunde vor dem Spiel der Aufstellungsbogen publik wird, hat eine Name eine gute Chance darauf in prominenter Position auf dem Schlossberg aufzutauchen. Die erste Startelf des 1. FC Heidenheim ist ein begehrter Platz. Mit Tim Skarke? „Tim Skarke präsentierte sich in der Vorbereitung sehr gut und wird morgen seine Chance bekommen“, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor dem Spiel um 20.30 Uhr gegen Holstein Kiel und verriet damit für seine Verhältnisse schon ziemlich viel.

Tim Skarke ist einer dieser Namen aus dem Heidenheimer Nachwuchs, die es schaffen können. Noch hat er es nicht allzu häufig in die Startelf geschafft, in dieser Saison kam der 22-jährige Mittelfeldmann erst auf sieben Einsätze, doch das kann sich ja in der restlichen Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga ändern.

Die guten Arbeiter

„Wir haben viele gute junge Leute, wie Tim Skarke“, merkte FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald schon zum Trainingsauftakt an. Skarke war es, der sich in der Folge gut zeigte, aber auch insgesamt der FCH. „Wir haben gut gearbeitet“, merkte Schmidt an um aber nachzuschieben, „das haben alle andere Mannschaften aber auch.“ Mitarbeiten konnte der verdienteste Mitarbeiter im Heidenheimer Zweitliga-Spielbetrieb auch wieder in der Vorbereitung, Marc Schnatterer.

Aber die Startelf? „Marc wird mit Sicherheit zum Kader gehören“, verriet Schmidt noch etwas zu dem an der Fußsohle verletzten. Und das es für Sebastian Griesbeck nach seiner Sprunggelenksverletzung noch nicht reicht. Klar auch: Nikola Dovedan fehlt wegen einer Gelbsperre.

So wolle Schmidt aber „nicht herumjammern“, sondern „Lösungen finden“. Die sind auch gefragt im Duell mit dem punktgleichen Tabellennachbarn, der ist schließlich für „überragenden Offensivfußball“ bekannt, „sehr variabel im Spielaufbau, interessant in der Spielanlage, hat viele Positionswechsel“, analysiert der Coach. „Es wird kein Spiel sein, das 0:0 ausgeht.“

Die Heidenheimer müssten „auf den Punkt da sein“. Dem Anpfiff dürfte – neben den üblichen personellen Fragen – nichts im Wege stehen. Auch nicht der Winter, wie an diesem Montag in Aalen, als die Drittliga-Partie gegen die Spielvereinigung Unterhaching dem starken Schneefall zum Opfer fiel. „Wir spielen mit Sicherheit“, sagte Schmidt.