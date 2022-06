1. FC Heidenheim startet bei Rostock – dann kommt Eintracht Braunschweig

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitagmittag die Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga für die anstehende Saison 2022/2023 bekannt gegeben. Dabei eröffnet der 1. FC Heidenheim die neue Spielzeit mit einem Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock. Ausgetragen wird diese Begegnung entweder am Samstag, 16. Juli 2022, oder am Sonntag, 17. Juli 2022.

Am 2. Spieltag empfängt der FCH dann Aufsteiger Eintracht Braunschweig (Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli), bevor im Anschluss an das darauffolgende DFB-Pokalwochenende das Auswärtsspiel beim Hamburger SV auf dem Programm steht (Freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August). Am 4. Spieltag geht es für die Mannschaft von Frank Schmidt, erneut auswärts, zum 1. FC Nürnberg (Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14. August). In der Woche darauf (Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August) empfängt der FCH dann den Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum 5. Spieltag in der Voith-Arena. Abschließen wird der FCH die Saison 2022/2023 mit einem Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg am 34. Spieltag. Dieser ist bereits zeitgenau für Sonntag, 28. Mai 2023 (15:30 Uhr), terminiert.