1. FC Heidenheim rutscht ab: Nach 1:1 bei Holstein Kiel und 3:0 von Paderborn nur noch Achter

Vor den verbleibenden vier Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga lautete das Ziel des 1. FC Heidenheim: den siebten Tabellenplatz verteidigen. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison ist der FCH nur noch Achter. Die Heidenheimer holten beim 1:1 (0:0) bei Holstein Kiel an diesem Samstagnachmittag zwar einen Punkt, doch am Sonntagnachmittag gewann der SC Paderborn gegen Hannover 96 (3:0) und überholte den FCH im Klassement.

Die Heidenheimer hatten zuletzt durch zwei Niederlagen gegen Schalke (0:3) und Aue (0:2) ihre Chancen im Aufstiegsrennen bereits eingebüßt. „Ich denke, gerade weil wir jetzt zwei nicht so starke Spiele hatten, war es ein Stück Wiedergutmachung“, erklärte Heidenheims 1:1-Torschütze Tim Kleindienst, der nach seiner Verletzung wieder in die Startelf zurückkehrte (für Stefan Schimmer) und gleich zum Ausgleich traf. Zudem brachte FCH-Trainer Frank Schmidt nach der schwächsten Saisonleistung gegen Aue noch Andreas Geipl für Norman Theuerkauf und Robert Leipertz für Dzenis Burnic. Simon Lorenz (56.) brachte per Kopf nach Eckball von Lewis Holtby den KSV Holstein in Führung. Kleindienst (71.) profitierte beim Ausgleich von einem kapitalen Fehler von Torwart Ioannis Gelios, der den Ball durch die Arme kullern ließ.

„So richtig mutig waren wir dann aber erst nach dem 1:1, als wir dann die zielstrebigere Mannschaft mit besseren Möglichkeiten waren und das Spiel sogar noch gewinnen können. Aber ich glaube am Ende ist das 1:1, über die gesamte Spieldauer gesehen, verdient“, erklärte FCH-Kapitän Patrick Mainka. Kiel hatte mehr vom Spiel und auch die größeren Chancen, allerdings besaßen die Störche nicht das nötige Fortune im Abschluss. Den ersten großen Aufreger gab es in der neunten Minute allerdings im Kieler Strafraum. Leipertz hatte den Ball nach einem Freistoß über die Linie gedrückt, doch nach Videobeweis wurde der Treffer wegen einer Abseitsposition von Mainka nicht gegeben.

Schon in der sechsten Minuten hatten die Gastgeber die erste große Gelegenheit. Kwasi Okyere Wriedt scheiterte allerdings aus kurzer Distanz an FCH-Torwart Kevin Müller, der geschickt den Winkel verkürzte. Auch in der 21. Minute konnte Wriedt per Kopf den FCH-Keeper nicht überwinden. In der 42. Minute war es erneut Wriedt, der im Fallen den Ball und das Tor verpasste. Kleindients Offensivkollege Christian Kühlwetter hatte mit einem Lattenschuss Pech (51.).

„Wenn man das gesamte Spiel nimmt, dann wären es drei frech geklaute Punkte gewesen, aber mit unserer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und auch nach dem Ausgleich haben wir uns den Punkt verdient. Am Ende bin ich mit meiner Mannschaft, dem Auftreten und dem Umgang zufrieden“, erklärte FCH-Trainer Frank Schmidt.