1. FC Heidenheim im DFB-Pokal beim FV Illertissen

Der Gegner des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim in der ersten Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison 2022/2023 steht fest: Der FCH trifft auswärts auf den Regionalligisten FV Illertissen, der sich erst am vergangenen Wochenende den Bayernpokal gesichert hatte. Das ergab die Auslosung mit Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz am Sonntagabend in der ARD-Sportschau.

„Wir sind logischerweise der Favorit, nehmen aber den FV Illertissen, der seit Jahren kontinuierlich gute Arbeit in der Regionalliga Bayern abliefert, sehr ernst“, erklärt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, zur Auslosung am Sonntag und fügt hinzu: „Wir wollen nach den vergangenen beiden Jahren unbedingt endlich wieder die zweite Runde im DFB-Pokal erreichen! Auf Grund der räumlichen Nähe und lediglich rund 60 Kilometern Entfernung zwischen beiden Stadien hoffen wir dabei natürlich auf eine möglichst große Unterstützung unserer FCH Fans.“ Die Partie wird zwischen dem 29. Juli und 1. August stattfinden. Eine zeitgenaue Terminierung steht noch aus.