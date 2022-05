1. FC Heidenheim holt Linksaußen von Fortuna Düsseldorf

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit begrüßen. Von Fortuna Düsseldorf wird Tim Köther im Sommer an die Brenz wechseln, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 beim FCH unterschrieben hat. Der 21 Jahre alte Linksaußen kommt ablösefrei von den Rheinländern, für die er seit der U 19 auflief und bei denen er in den vergangenen beiden Spielzeiten überwiegend für das Regionalliga-Team im Einsatz war.

Insgesamt kommt Köther in seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft der Fortuna auf 51 Regionalliga-Spiele, in denen er sieben Treffer erzielte und 14 Tore vorbereitete. Darüber hinaus stand der 1,75 Meter große Mittelfeldspieler bislang auch zweimal im Profi-Kader der Düsseldorfer, für die er am 12. März beim Auswärtsspiel in Paderborn seinen ersten Zweitligaeinsatz absolvierte und beim 1:1 auch gleich eine Vorlage beisteuern konnte. Seine Jugend hatte Tim Köther einst bei Concordia Oidtweiler, dem TSV Hertha Walheim und Alemannia Aachen verbracht, ehe er 2019 in die U 19 von Fortuna Düsseldorf wechselte.

„Tim ist uns durch seine nachhaltig starken Leistungen in der Regionalliga West, aber auch bei seinem Zweitliga-Debüt für die Fortuna, äußerst positiv aufgefallen. Er bringt noch viel Potential mit und befindet sich in einem sehr entwicklungsfähigen Alter. Deshalb trauen wir ihm zu, bei uns den Sprung in die 2. Liga zu schaffen“, erklärt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, zur Verpflichtung.

Tim Köther ergänzt: „Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Chance, beim FCH meinen nächsten Schritt in die 2. Bundesliga zu machen, bin ich sehr dankbar. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe in Heidenheim!“