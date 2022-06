1. FC Heidenheim holt Jan-Niklas Beste von Werder Bremen

Pünktlich vor dem ersten öffentlichen Mannschaftstraining an diesem Donnerstag (15.30 Uhr, Rasenplatz West oberhalb der Voith-Arena) kann der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim einen weiteren Neuzugang vermelden. Vom Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen wechselt Jan-Niklas Beste an die Brenz. Beim FCH unterschrieb der 23 Jahre alte offensive Außenbahnspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

„Wir sind froh, dass wir uns äußerst partnerschaftlich mit dem SV Werder Bremen einigen konnten und Niklas jetzt schon in die Vorbereitung unserer Mannschaft einsteigen kann“, erklärt Robert Strauß, Bereichsleiter Sport beim FCH, und fügt hinzu: „Nach den Abgängen von Robert Leipertz und Tobias Mohr sind wir sehr froh, mit Niklas einen hochveranlagten jungen Spieler und starken Standardschützen als Verstärkung für die beiden offensiven Außenbahnen hinzugewonnen zu haben, der auch menschlich sehr gut zu uns passt. Trotz zahlreicher anderer Möglichkeiten hat sich Niklas für den FCH entschieden, weil wir uns in den vergangenen Jahren in der 2. Bundesliga zu einer der Top-Adressen für junge Spieler entwickelt haben, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen wollen.“

In den zurückliegenden beiden Spielzeiten war Beste von Werder an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen worden. In diesem Zeitraum absolvierte der 23-Jährige insgesamt 46 Pflichtspiele in der 2. Liga sowie im DFB-Pokal für den Jahn, in denen er sieben Treffer erzielte und ebenso viele Tore vorbereiten konnte.

Seine fußballerische Ausbildung genoss der Linksfuß, gebürtig aus Hamm, einst im Nachwuchs von Borussia Dortmund mit dem er in der U 17 und U 19 jeweils die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. In dieser Zeit absolvierte er auch einen DFB-Pokaleinsatz für die Profis des BVB, ehe er im Sommer 2018 nach Bremen wechselte. An der Weser reifte der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler (U 16, U 17, U 19, U 20) dann zum Leistungsträger in der Regionalliga Nord, bevor er für eine Saison in die holländische Eredivise zum FC Emmern ausgeliehen wurde. Anschließend folgte die Leihe nach Regensburg, wo er schließlich vom Linksverteidiger zum Offensivspieler auf beiden Außenbahnen umgeschult wurde.

„Ich bin glücklich, dass es so schnell und unkompliziert mit meinem Wechsel nach Heidenheim geklappt hat. Jetzt bin ich heiß darauf, mich schnellstmöglich in die Mannschaft zu integrieren, um während der Vorbereitung die Basis für eine erfolgreiche Saison mit dem FCH in der 2. Bundesliga zu legen!“, erklärt Beste.