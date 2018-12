1. FC Heidenheim holt dank Denis Thomalla einen Punkt

Vor allem Marc Schnatterer, aber auch Robert Glatzel, das waren die Namen die im Vorfeld dieses Spiels für Redebedarf sorgten. Kapitän Schnatterer fiel verletzt sicher aus für die letzte Hinrunden-Partie des 1. FC Heidenheim. Top-Torjäger Robert Glatzel dann auch, für ihn reichte es nicht zu einem überraschenden Einsatz nach seiner Verletzung. Aber es gibt ja noch einen Denis Thomalla. Er stand im Fokus, schließlich war er es, der mit seinem Tor zum 1:1 dem FCH immerhin noch einen Punkt rettete beim Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga, FC Ingolstadt.

Auch, da er nicht verzagte, auch nicht nach einem Pfostentreffer. „Man sagt ja immer: Alle guten Dinge sind drei“, so der 26-jährige Stürmer nach dem Remis, dass dem FCH zwar nicht den Hinrunden-Punkterekord (29) bescherte, aber mit 27 Zähler den sechsten Platz sicherte.

Enttäuschende erste Halbzeit

Zwei Mal vergab er, mit dem dritten Ball schlug er in der 76. Minute zum Ausgleich zu. „Denis Thomalla kann schon viel früher das 1:1 machen, trotz allem muss man ihm ein Riesen Kompliment machen. Es gibt viele Stürmer die dann nach vergebenen Chancen Angst vor dem Ball haben, er nicht“, lobte FCH-Trainer Frank Schmidt. Das Tor fiel in der besseren zweiten Halbzeit. In der ersten gingen die Ingolstädter nach einem Fauxpas von Maximilian Thiel in Führung (24.). „Der Fehler beim 0:1 war klar mein Fehler, das muss ich in dieser Situation besser machen“, bekannte Thiel. In der Folge seines Fehlpasses netzte Paraguays Nationalstürmer Darío Lezcano ein.

„So enttäuschend die erste Halbzeit für uns war: Für die zweite Hälfte muss ich der Mannschaft ein Riesen Kompliment machen. Wir haben unser Herz in die Hand genommen und viele Torchancen gehabt“, erklärte Schmidt. Und dank Thomalla ja dann immerhin eine auch genutzt. Der eingewechselte Patrick Schmidt verlängerte den Ball auf Thomalla, der FCI-Torwart Fabijan Buntic aus 15 Metern zum 1:1-Ausgleich überlupfte zu seinem vierten Saisontor. Ach ja: Für Schnatterer spielte der Ex-Ingolstädter Maurice Multhaup. Und Glatzel stand nicht im Kader.