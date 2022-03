1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen: „Stimmung erinnert an die guten, alten Zeiten mit Spielern wie Diego und Micoud“

Werder gegen Heidenheim – da war doch was. So ganz ist die Bundesliga-Relegation zwischen dem SV Werder Bremen und 1. FC Heidenheim vom Juli 2020 noch nicht vergessen. An diesem Samstagabend (20.30 Uhr, live Sport1/Sky) kommt Werder als Tabellenführer zurück nach Heidenheim (7.) – zum Rückspiel in dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Top-Favorit auf die Bundesliga-Rückkehr und die Mannschaft mit der Außenseiter-Chance: Darüber muss man reden. Die Sportredakteure Benjamin Post und Björn Knips haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen den Traditionsverein von der Weser gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Björn, unter dem erst 33-jährigen Trainer Ole Werner fand Werder in die Erfolgsspur zurück mit neun Siegen und einem Unentschieden in Serie. Was zeichnet Ihn aus?

Es ist vor allem die unglaubliche Ruhe, die ihn auszeichnet. Das war nach dem Impfpass-Skandal um seinen Vorgänger Markus Anfang wichtig. Werner ist sehr authentisch, klar, uneitel und zielorientiert. Aber er strahlt auch eine Autorität aus. Werner hat nach seinem Amtsantritt in die Mannschaft hinein gehorcht, lässt sie im 3-5-2 beziehungsweise 5-3-2-System spielen und setzt auf die erfahrenen Akteure.

Zwei Hauptdarsteller sind Marvin Duksch und Niclas Füllkrug. Wie werden die beiden Top-Stürmer bei Werder so gut in Szene gesetzt?

Das fängt schon bei Ömer Toprak in der Abwehrzentrale an, er spielt den Ball sehr gut hinten raus. Werder ist sehr gut eingespielt, auch die Verteidiger Milos Veljkovic und Marco Friedl und auf den Außenbahnen Mitchell Weiser und Anthony Jung spielen gut nach vorne. Im Mittelfeld ist Leonardo Bittencourt sehr hervorzuheben und auch Romano Schmid bringt eine gute spielerische Komponente mit ins Spiel rein. Und Duksch und Füllkrug sind das beste Sturmduo, das die 2. Liga zu bieten hat.

Das Umfeld denkt erstklassig. Wie ist die Stimmung um Werder herum nachdem es zunächst nach dem Abstieg nicht lief?

Es ist eine Riesen-Erleichterung zu spüren. Nach dem Fast-Abstieg in Heidenheim 2020 folgte der Abstieg 2021, es waren zwei bittere Jahre. Die jetzige Stimmung erinnert an die guten, alten Zeiten mit Spielern wie Diego und Johan Micoud. Jetzt fiebern alle dem Wiederaufstieg entgegen.

Hallo Benjamin, nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen Werder mit zwei Unentschieden herrschte Frust beim FCH, auch mit Flaschenwürfen gegen den Mannschaftbus als sich die Fans von Werder-Spieler provoziert gefühlt haben. Spielt das noch eine Rolle?

Nach dem Rückspiel herrschte einen Moment lang Frust bei Fans und Beteiligten, weil der FCH mit zwei Unentschieden nicht aufstiegen war. Aber Trainer Frank Schmidt ist zum Beispiel keiner, der sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Auch nicht nach der verpassten Lebenschance, wie er die Relegation damals vorab bezeichnete. Fußball sei immer Gegenwart, sagte er aber auch einmal. Bei ihm herrscht Vorfreude auf das Spiel.

Wie will der FCH das Werder Top-Sturm-Duo Marvin Duksch/Niklas Füllkrug stoppen?

Die Heidenheimer wollen gewohnt kompakt verteidigen, am besten nach vorne, sodass die Beiden nicht erst im Sechszehnmeter gestoppt werden. Duksch weicht ja gerne mal auf die Außenbahnen aus und Füllkrug ist ein Zielspieler, es wird interessant zu sehen sein, wie sie vom FCH gebremst werden. Mit Abwehrchef Patrick Mainka und seinem kongenialen Innenverteidiger-Partner Oliver Hüsing, der ja für Werder einst sein Bundesliga-Debüt feierte, haben die beiden gute Gegenspieler.

Es ist unglaublich: FCH-Trainer Frank Schmidt hat als Dauertrainer sogar die Werder-Größen Otto Rehhagel und Thomas Schaaf überholt. Was denkst Du: Wie lange macht er noch weiter?

Gute Frage (schmunzelt). Ein Ende ist derzeit nicht vorstellbar und Schmidt hat seinen Vertrag im Oktober 2021 erst bis 2027 verlängert. Dass Schmidt bald auch noch Volker Finke mit seinen 16 Jahren Amtszeit überholt, ist locker vorstellbar.