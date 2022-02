1. FC Heidenheim gegen SV Sandhausen: „Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Spezialisten, um eine Abwehr zu festigen“

Eines hat der SV Sandhausen dem 1. FC Heidenheim voraus – sie spielen zwei Jahre länger in der 2. Fußball-Bundesliga. Aber derzeit steht Sandhausen im Abstiegskampf und der FCH im Aufstiegsrennen in der 2. Liga. Die Heidenheimer (6.) empfangen die Sandhäuser (16.) an diesem Sonntag um 13.30 Uhr. Die Sportredakteure Benjamin Post und Wolfgang Brück haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen den Verein aus dem Vorort von Heidelberg gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Wolfgang, der SV Sandhausen spielt seine zehnte Saison in der 2. Liga, zwei Jahre länger als der FCH. Wie ist das gelungen?

Im ersten Jahr unter Trainer Gerd Dais, mit dem Sandhausen von der Oberliga bis zur 2. Liga aufstieg, hatte der SVS Glück, weil dem MSV Duisburg die Lizenz entzogen wurde. Dann kamen mit Alois Schwartz, Kenan Kocak und Uwe Koschinat gute Trainer. Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Spezialisten, um eine Abwehr zu festigen, als Alois Schwartz. In seiner ersten Amtszeit, die drei Jahre dauerte, gab es in 48 Spielen kein Gegentor. Die Entscheidung von Präsident Jürgen Machmeier, Schwartz zurückzuholen, war gut. Schwartz hat die Abwehr stabilisiert. In drei der letzten vier Spiele blieb Sandhausen ohne Gegentor.

Reicht es in dieser Saison wieder zum Klassenerhalt?

Sandhausen hat zehn Punkte Vorsprung vor den Vorletzten Ingolstadt und das Schlusslicht Aue. Ich denke, mit dem direkten Abstieg hat der SVS nichts zu tun. Es hieß mal: Es ist eklig, gegen den SV Sandhausen zu spielen – das gilt jetzt wieder.

Welche Spieler sind beim SVS wichtig und dürfen nicht fehlen?

Patrick Drewes ist einer der besten Torhüter in der 2. Liga. Die Innenverteidiger Dario Dumic und Aleksandr Zhirov sind echte Kanten. Bashkim Ajdini auf der rechten Seite und Pascal Testroet im Angriff ragen heraus. Der SVS hat eine erfahrene, große und athletische Mannschaft. Und natürlich mit Kapitän Dennis Diekmeier das Gesicht des Vereins.

Hallo Benjamin, Frank Schmidt ist schon seit 2007 Trainer beim FCH. Wird er Volker Finke als Trainer mit der längsten Amtszeit im deutschen Profi-Fußball überholen?

Schmidt ist unumstritten beim FCH und auch nach Niederlagen, wovon es selten mehrere hintereinander gibt, wird er nicht in Frage gestellt. Er kann in Ruhe arbeiten. Das ist ein Vorteil gegenüber anderen Fußball-Standorten, wo schnell mal die Panik regiert und Kontinuität nicht umgesetzt wird. Die 16 Jahre von Finke wird er knacken.

Was zeichnet Schmidt aus – und wird er den FCH einmal in der Bundesliga trainieren?

Er ist ein akribischer und ehrgeiziger Trainer, der sich und seine Mannschaft ständig weiterentwickelt. Dazu kann man auch zählen, dass die Mannschaft in der Entwicklung ein Bundesligist wird. Sein Vertrag in Heidenheim läuft bis 2027. Es ist durchaus möglich, dass er mit dem FCH eines Tages in der Bundesliga spielt.

Welche Spieler gilt es beim FCH hervorzuheben?

Der FCH lebt von seinem Kollektiv. Aber es gibt Säulen wie Torwart Kevin Müller, Kapitän und Abwehrchef Patrick Mainka und Top-Torjäger Tim Kleindienst. Am Beispiel Mainka sieht man, wie sich ein Spieler beim FCH weiterentwickeln kann. Er kam vor dreieinhalb Jahren vom Regionalligisten Borussia Dortmund II und ist heute in der Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken.