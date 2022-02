1. FC Heidenheim gegen Hannover 96 – umgekehrte Vorzeichen vor dem Duell

„Zweite Liga. Erste Liebe.“ So heißt es beim 1. FC Heidenheim. Bei Hannover 96 singen sie „96 – Alte Liebe“. Während die Heidenheimer gerne in der 2. Fußball-Bundesliga spielen, sich aber nicht beschränken, hätten die Hannoveraner die Liga am liebsten längst verlassen.

Vor dem Spiel an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) in der Voith-Arena sind die Vorzeichen umgekehrt. Die einen (FCH, 6.) klopfen oben an, die anderen (96, 13.) wollen erst einmal unten weg kommen. Die Sportredakteure Benjamin Post und Jonas Szemkus haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen den Traditionsverein aus Niedersachsen gegenseitig Fragen zur Mannschaft in der aktuellen Situation drei Fragen gestellt.

Hallo Jonas, Hannover 96 hat nach Kenan Kocak und Jan Zimmermann den dritten Trainer binnen eines Jahres. Was traust Du dem Verein unter Christoph Dabrowski zu?

Die Qualität des Kaders ist auf jeden Fall groß genug, um halbwegs entspannt den Klassenerhalt zu schaffen. Ein einstelliger Tabellenplatz kann noch das Ziel sein. Dabrowski hat es bei 96 in kürzester Zeit geschafft, die Stimmung und das Teamgefüge zu verbessern.

96 bildet mit nur 15 Toren neben Abstiegsrelegationsplatzinhaber SV Sandhausen die schlechteste Offensive der 2. Liga. Wie lässt sich das deiner Einschätzung nach erklären?

96 ist gut darin, Chancen herauszuspielen, aber schlecht darin, Tore zu erzielen. Es fehlt die Effizienz. Die Mannschaft hat viel Tempo, aber keinen klassischen Mittelstürmer, der Tore schießt – wie zum Beispiel Tim Kleindienst beim FCH. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb 96 unten steht. Mit dem neuen Trainer wird das so langsam besser.

Das Umfeld und die Fans in Hannover haben andere Ansprüche. Wo landet Hannover deiner Meinung nach am Ende der Saison – und wie lautet dein Tipp für Heidenheim?

Das Ziel, das 96 haben muss, ist sich schnellstmöglich von unten abzusetzen. Innerhalb der nächsten Jahre ist das Ziel, zumindest intern, in die Bundesliga zurückzukehren. Die 2. Liga ist in dieser Saison unglaublich eng, man kann nichts ausschließen, auch für Heidenheim nicht. Aber die Konkurrenz für den Aufstieg ist brutal.

Hallo Benjamin, Warum ist Heidenheim immer oben mit dabei?

Trainer Frank Schmidt schafft es immer wieder die Spieler auf ein gutes Niveau zu bringen. Die vielen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, auf die der FCH setzt, bringen die erwünschte Mentalität mit. Zudem kommt der FCH über das Kollektiv, was den Mannschaftserfolg erklärt.

Warum klappt es nie mit dem Aufstieg in die Bundesliga?

In der Saison 2019/2020 wäre der Aufstieg fast gelungen, doch nur durch die Europapokal-Arithmetik mit einem 0:2 und 2:2 gegen Werder Bremen ist die Aufstiegsrelegation nicht gelungen. Schmidt sprach vor dem Spiel von einer „Lebenschance“ – doch es ist nicht auszuschließen, dass es sie noch einmal gibt. Der FCH gibt öffentlich das Ziel Aufstieg nicht aus. Aber der Verein beschränkt sich nicht und es ist ihm durchaus zuzutrauen, den Aufstieg zu schaffen.

Wer ist beim FCH wichtiger: Trainer-Dauerbrenner Frank Schmidt oder die Spieler?

Schmidt ist der Vater des sportlichen Erfolgs. Es ist die Kombination eines akribischen Trainers und der passenden Spieler. Der Verein schafft es oft, durch sein Scouting passende Akteure zu verpflichten. Und das Schlüsselwort ist Kontinuität: Die Spieler wissen, dass der Trainer eine Konstante ist und in Heidenheim in Ruhe gearbeitet werden kann.