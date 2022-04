1. FC Heidenheim gegen Fortuna Düsseldorf: „Die Leute haben gedacht: Das kann doch nicht sein“

Der 1. FC Heidenheim wartet mit 46 Punkten auf dem Konto auf Fortuna Düsseldorf. Die Fortunen benötigen noch zwei Punkte, um die magische 40 Punkte-Marke zu knacken. Während der FCH lange Zeit im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga eine große Rolle spielte, fanden sich die Düsseldorfer im Abstiegskampf wieder, obwohl viele Beobachter erwartet hatten, dass die Rheinländer oben mitspielen. Im Heimspiel des Tabellensiebten aus Heidenheim gegen den 13. aus Düsseldorf an diesem Freitag (18.30 Uhr) geht es um weitere Punkte. Die Sportredakteure Benjamin Post und Bernd Jolitz haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen den Traditionsverein vom Rhein gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Bernd, wie blickt man in und um die Fortuna auf die laufende Saison?

Die Enttäuschung war bis Ende Januar riesig. Die Leute haben gedacht: Das kann doch nicht sein, dass Fortuna mit einer Mannschaft, die oben mitspielen kann gegen den Abstieg kämpft. Nach dem Trainerwechsel hat sich das stark relativiert. Nach dem Wechsel von Christian Preußer zu Daniel Thioune Anfang Februar ist die Mannschaft seit zehn Spielen ungeschlagen.

Wie hast Du die beiden Trainer erlebt?

Christian Preußer durchdenkt den Fußball bis ins letzte Detail. Sein Fachwissen stelle ich nicht in Frage. Aber er ist nicht an die Mannschaft herangekommen. Daniel Thioune ist ein komplett anderer Typ. Er ist ein Motivator, spricht die Sprache der Spieler und redet zum Beispiel bei den Trainingseinheiten viel mit den Spielern.

Wie geht es mit der Fortuna in Zukunft weiter?

Es gibt das mittelfristige Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen. In der kommenden Saison soll keine Abstiegsgefahr bestehen und die Blickrichtung geht nach oben. Ein Ziel in dieser Saison gibt es auch noch: Endlich mal wieder was in Heidenheim zu holen. Zuletzt gab es dort vier Niederlagen.

Hallo Benjamin, was ich mich immer schon gefragt habe: Wie funktioniert es, dass Frank Schmidt schon so lange Trainer beim FCH ist?

Schmidt kann in Heidenheim in Ruhe arbeiten und der Verein spricht nicht nur von Kontinuität, sondern setzt sie um. Schmidt entwickelt sich und seine Mannschaften immer weiter, es gibt auch im 15. Jahr keine Abnutzungserscheinungen. Im Oktober des Vorjahres hat er seinen Vertrag beim FCH bis 2027 verlängert. Auch die Fans sind überzeugt. Zu seinem 14. Dienstjahr im September des Vorjahres beim Auswärtsspiel in Sandhausen haben ihm die Fans ein Lied gewidmet.

Was ist das Ziel für den FCH, auch für die kommende Saison?

Das erste Ziel des FCH sind immer die magischen 40 Punkte zum Klassenverbleib und eine sorgenfreie Saison zu spielen. In dieser Saison wollen sie noch die 50-Punkte-Marke knacken und auf dem siebten Tabellenplatz landen. Aber die Heidenheimer wollen auch jedes Jahr so viele Punkte wie möglich holen und sich nicht beschränken. Da es ja schon einmal mit der Bundesliga-Relegation geklappt hat, ist das durchaus wieder einmal denkbar. In den vergangenen vier Saisons spielte der FCH immer oben mit.

Wie nimmt man beim FCH und auf der Ostalb Fortuna Düsseldorf wahr?

Beim FCH weiß man, dass die Fortuna Qualität hat. Für viele Menschen sind die Düsseldorfer wie einige andere Mannschaften in der 2. Liga immer noch ein gefühlter Erstligist. Allerdings sind die Heidenheimer längst ein gestandener Zweitligist, der jeden Gegner schlagen kann.