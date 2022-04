1. FC Heidenheim gegen Erzgebirge Aue: „Viele Leute waren schon vor der Saison skeptisch“

13 Mal trafen der 1. FC Heidenheim und Erzgebirge Aue bisher in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Spiel 14 könnte das vorerst letzte Duell der beiden Vereine sein. Aue steht vor dem Abstieg. Der Tabellensiebte aus Heidenheim empfängt das abgeschlagene Schlusslicht an diesem Ostersonntag (13.30 Uhr). Die Sportredakteure Benjamin Post und Thomas Scholze haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen den Klub aus dem Erzgebirge gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Thomas, was sind die Gründe für den drohenden Auer Abstieg?

Die Hauptgründe sind die falsche Trainerwahl vor der Saison und auch die falschen Korrekturen im Saisonverlauf. Vor der Saison musste Dirk Schuster nach zwei sportlich sorgenfreien Jahren gehen, es kam der im deutschen Profifußball unerfahrene Aleksey Shpilevski, seine Amtszeit dauerte nur acht Spiele. Es folgte Co-Trainer Marc Hensel, den man eigentlich im Verein langfristig aufbauen wollte und nun ein wenig verheizte. Schließlich übernahm der im Herbst verpflichtete Sportdirektor Pavel Dotchev im Februar auch den Trainerjob – zu einem Zeitpunkt, als es längst zu spät war. Das andere große Problem: Die Qualität des Kaders hat nicht gereicht. Der Kardinalfehler bei der Transferpolitik war, mit Pascal Testroet den besten Stürmer der vergangenen Jahren für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme nach Sandhausen ziehen zu lassen. Die Fehler wurden von der Vereinsführung eingeräumt, nur nützt das nun nichts mehr.

Für Aue wäre es der dritte Zweitliga-Abstieg nach 2008 und 2015. Wie nimmst Du die Stimmung im Umfeld wahr?

Viele Leute im Umfeld waren schon zu Saisonbeginn skeptisch und haben angesichts der Personalentscheidungen mit dem Kopf geschüttelt. Aber das Damoklesschwert Abstieg schwebt in der 2. Liga eigentlich immer über Aue. Das ist bitter, aber im Erzgebirge kein Weltuntergang. Ein paar Spiele haben die Stimmung aber schon gewaltig in den Keller gedrückt, zum Beispiel die 0:1-Heimniederlage kurz vor Weihnachten im Derby gegen Dynamo Dresden.

Wie blickt man im Erzgebirge auf die Ostalb – oder: Wie blickt Aue auf Heidenheim?

Mir kommt als Erstes das Spiel 2015 in Heidenheim in Erinnerung. Das hätte Aue gewinnen müssen, um die Klasse zu halten. Torwart Martin Männel erzielte einen Treffer, das Spiel endete 2:2 und Aue stieg zum zweiten Mal aus der 2. Bundesliga ab. In den vergangenen Jahren gab es für Aue in Heidenheim nie viel zu holen. Alles andere als ein Heidenheimer Sieg wäre am Sonntag eine Überraschung. Heidenheim könnte ein Vorbild für Aue sein, in punkto Kontinuität.

Hallo Benjamin, wenn man das Thema Kontinuität aufgreift, ist man gleich bei Frank Schmidt. Wie funktioniert es, dass er schon so lange, in seinem 15. Jahr, Trainer beim FCH ist?

Frank Schmidt ist ein sehr akribischer Trainer und entwickelt nicht nur seine Spieler, sondern auch sich weiter. Er hat den absoluten Rückhalt vom Verein und kann in Ruhe arbeiten. Die Spieler wissen, woran sie sind.

Heidenheim spielte in den vergangenen vier Saisons oben mit in der Tabelle. Zum Aufstieg reichte es nicht. Wie geht das Umfeld damit um und was sind die Ambitionen?

Der FCH hat sich zu den Top-Teams der Liga entwickelt. Aber dazu zählen mittlerweile mehrere Mannschaften, auch durch die prominenten Bundesliga-Absteiger. Für die Heidenheimer zählt zunächst immer die 40 Punkte-Marke und dann wollen sie so viele Punkte wie möglich holen. Der Aufstieg ist kein Muss, doch wenn man die ambitionierten Heidenheimer kennt, weiß man: Sie versuchen es, 2020 standen sie ja schon in der Relegation.

Wie schafft es der FCH sich als Verein in einem Umfeld in Baden-Württemberg mit Bundesligisten wie VfB Stuttgart und SC Freiburg sowie Zweitligisten wie Karlsruher SC und SV Sandhausen zu behaupten?

Die Heidenheimer verfügen über ein sehr gutes Scouting und holen immer wieder Spieler, die sich weiterentwickeln oder die anderswo den Durchbruch nicht geschafft haben. Auch die Fangewinnung hat sich über die Jahre entwickelt. Der FCH hat zum Beispiel derzeit 199 Vereinsfreundschaften, vor allem mit Vereinen von der Ostalb.