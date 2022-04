1. FC Heidenheim gegen 1. FC Nürnberg: „Dass der Club neunmaliger deutscher Meister ist, schwingt immer mit“

Wer hat nicht schon alles beim „Club“ gespielt, was für Geschichten hat dieser Verein schon hervorgebracht. Der Club ist legendär. Zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Nürnberg liegen Welten, zumindest was Umfeld betrifft. Die Heidenheimer empfangen an diesem Sonntag (13.30 Uhr) den Club, der einer der Aufstiegskandidaten der Top-7 in der 2. Fußball-Bundesliga ist. Heidenheim (7.) gegen Nürnberg (5.): So viel trennt sie nicht. Der Club hat vor dem Spiel vier Punkte mehr auf dem Konto. Die Sportredakteure Benjamin Post und Fadi Keblawi haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen den Traditionsverein aus Nürnberg gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Fadi, welche Rolle spielt der Trainer Robert Klauß am Erfolg des Clubs und kann er mit dieser Mannschaft aufsteigen?

Robert Klauß hat die Mannschaft nach den beiden katastrophalen Jahren mit dem Bundesliga-Abstieg und dem Klassenerhalt in der Relegation in der 2. Liga in seinem ersten Jahr in der Vorsaison stabilisiert. In dieser Saison hat der Club von Anfang an schon gezeigt, dass er oben mitspielen kann. Nach einer Systemumstellung zur Doppel-Sechs holte der FCN zuletzt aus fünf Spielen 13 Punkte. Ob Nürnberg am Ende aufsteigt, bezweifeln viele Menschen. Aber zu einem kleinen Prozentsatz traue ich es ihnen zu. Der Club sagt: Wer aufsteigen will, muss gegen uns gewinnen.

Der Club scheint nicht von dem einen Spieler abhängig zu sein. Was ist die Stärke des Kaders?

Der Club ist sehr variabel und der Trainer hat immer wieder neu aufgestellt. Zum Beispiel stürmten am Anfang Manuel Schäffler und Felix Lohkemper, dann spielte der Ex-Heidenheimer Nikola Dovedan in der Offensive eine gute Rolle und derzeit Pascal Köpke.

Anders als im ruhigen Heidenheim herrscht in Nürnberg schnell mal Unruhe. Wie beschreibst Du das Umfeld rund um den Club?

Dass der Club neunmaliger deutscher Meister ist, schwingt immer mit. Das Umfeld ist schnell euphorisch. Aber nach den zwei Jahren Schockstarre mit Bundesliga-Abstieg und knapp verhinderten Drittliga-Abstieg ist es in dieser Saison nicht ganz so launisch. Die Leute sind froh, dass sich die Situation einigermaßen normalisiert hat.

Hallo Benjamin, auf den ersten Blick ist der FCH eine Mannschaft der Spieler ohne große Namen. Wie schafft es der FCH immer wieder oben mitzuspielen?

Beim FCH zählt das Kollektiv und die Weiterentwicklung, so können auch immer wieder bessere Platzierungen herauskommen. Viele Spieler haben sich mittlerweile aber auch einen Namen gemacht, zum Beispiel gilt Tim Kleindienst als einer der Top-Torjäger in der 2. Liga und auch Kapitän und Abwehrchef Patrick Mainka als Nachfolger von Marc Schnatterer ist kein Unbekannter mehr. Es gab schon viele Beispiele für Spieler die heute einen höheren Bekanntheitsgrad haben und bei anderen Vereinen spielen.

Wie lange bleibt Frank Schmidt noch Trainer des FCH?

Stand jetzt ist das schwer zu sagen, sein Vertrag läuft auf jeden Fall bis 2027. Er könnte immer in Heidenheim bleiben oder aber auch einmal einen anderen Profiverein trainieren. Er ist ein sehr akribischer Trainer und entwickelt sich und die Mannschaft immer weiter und so nutzt sich die Arbeit im Team auch nicht ab.

Wann steigt der FCH in die Bundesliga auf und könnte Schmidt auch den Club trainieren?

In einer perfekten Saison könnte es durchaus einmal klappen mit dem Aufstieg. In dieser Saison war bisher die Auswärtsbilanz eine Schwäche, oft fehlen dem FCH nur Kleinigkeiten. Und ich würde Schmidt zutrauen, einen Verein wie den Club zu trainieren, auch wenn das Umfeld ein anderes ist.