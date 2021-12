1. FC Heidenheim bindet Talent langfristig

Christopher Negele bleibt dem 1. FC Heidenheim 1846 langfristig erhalten. Der 16-jährige Juniorennationalspieler, der aktuell für die FCH U 17 aus dem HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum spielt, hat seinen ursprünglich im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert. Im Zuge dessen trainiert Negele ab kommendem Sommer, soweit es seine schulische Ausbildung zulässt, als vollwertiges Kadermitglied regelmäßig bei den FCH Zweitbundesliga-Profis mit.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass sich mit Chris ein hochtalentierter, ambitionierter und viel umworbener Nationalspieler langfristig zum FCH bekennt. Wir werden ihm die nötige Zeit geben, um sich an das Niveau im Profibereich zu gewöhnen und dort beweisen zu können“, sagt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, und fügt hinzu: „Zudem wird er künftig auch die Möglichkeit haben, in der FCH U 19 Spielpraxis zu sammeln.“

Roger Prinzen, Sportlicher Leiter HARTMANN NLZ, ergänzt: „Unsere Hauptaufgabe ist es, talentierte Nachwuchskräfte in den Profibereich zu überführen. Entsprechend ist es ein sehr großer Erfolg für unsere Arbeit, einen Spieler bereits in so jungen Jahren dauerhaft ins Training der FCH Profis zu bringen.“

„Der FCH ist ein sehr guter Verein für junge Spieler. Ich bin mir sicher, dass ich dort die Unterstützung erhalte, um mich langfristig gut weiterentwickeln zu können. Ich bin stolz und dankbar für diese Möglichkeit, werde weiterhin fokussiert an mir arbeiten und freue mich auf die kommenden Aufgaben“, sagt Negele zu seiner Vertragsverlängerung.

Negele wechselte im Sommer 2019 im Alter von 14 Jahren ins HARTMANN NLZ des FCH und spielte seither für die U 15, U 16 und U 17. In der aktuellen Saison hat der gebürtige Ulmer in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest alle bisherigen zwölf Partien über die volle Spieldauer absolviert und erzielte dabei zwölf Tore. Zudem debütierte der Offensivspieler im vergangenen November für die U 17-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) und markierte in seinen beiden bisherigen Länderspielen je einen Treffer. Auch für das kommende Wintertrainingslager der DFB U 17 in Spanien im Januar 2022 (inklusive zwei Länderspielen gegen Schweden) wurde Negele nominiert. Vor seiner Zeit beim FCH spielte der 16-Jährige für den SSV Ulm 1846 Fußball, den TSV Neu-Ulm, den FV Gerlenhofen und den FV Senden.