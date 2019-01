Zum Saisonabschluss hat sich die SKam Aalen-Nesslau mit einem Sieg und einer Niederlage die Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga Südwest mit der Luftpistole gesichert.

Der Tabellenzweite Aalen-Nesslau traf vor heimischen Publikum am letzten Wettkampftag zunächst auf den Tabellendritten SSV Sandhausen und zum Abschluss auf Spitzenreiter SV Willmandingen. Es ging zum einen um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Südwest, zum anderen um die Teilnahme an den Relegationswettkämpfen zur 1. Bundesliga. Dafür qualifizieren sich der Tabellenerste und –zweite.

Gegen Sandhausen konnten sich die Nesslauer Schützen erst am Ende in ihren Duellen durchsetzen. Erwin Singvogel lag nach der Hälfte des Wettkampfprogrammes mit seinem Gegner Martin Just gleich auf. In der dritten Serie konnte Singvogel sich dann den entscheidenden Vorsprung erarbeiten und gewann mit 360:356 Ringen. Noch enger war es bei Monika Kleiser. Sie führte eigentlich bereits deutlich gegen Jochen Rübling, hatte dann aber Probleme in der letzten Serie. Am Ende konnte Kleiser einen knappen Vorsprung ins Ziel retten und gewann mit 368:367 Ringen. Lange war auch das Duell zwischen Michael Weckert und Robert Pfütze offen. Weckert konnte sich letztlich mit 370:368 Ringen durchsetzen und den dritten Punkt für Nesslau gewinnen. Deutlicher war der Sieg von Andreas Stock, er setzte sich mit 374:366 Ringen gegen Sascha Nikolaus durch.

Thomas Singvogel musste bis zum Schluss kämpfen. Sein Gegner Dominik Roller hatte mit 95 Ringen stark begonnen, dann aber eine schwächere zweite Serie. Thomas dagegen schoss einen gleichmäßigen Wettkampf und gewann knapp mit 372:371 Ringen. Damit hatte Aalen-Nesslau gegen Sandhausen mit 5:0 gewonnen. Der zweite Tabellenplatz war sicher, der Kampf um die Meisterschaft noch offen.

Wilmandingen legt nach

Denn auch der SV Willmandingen zeigte im Wettkampf gegen den SV Eckartshausen, dass sie um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga kämpfen wollen. Willmandingen gewann deutlich mit 4:1. Im dritten Wettkampf des Tages setzte sich Sandhausen mit 4:1 gegen Eckartshausen durch. Damit verteidigten die badischen Schützen Platz 3 in der Tabelle. Zum Abschluss der Ligasaison dann der Showdown: der Wettkampf zwischen der SKam Aalen-Nesslau und dem SV Willmandingen – beide in der Liga noch ungeschlagen.

Michael Weckert konnte zum zweiten Wettkampf nicht antreten, dafür kam Frank Krauß als Ersatz in die Nesslauer Mannschaft. Er musste sich gegen Jürgen Flad deutlich mit 350:365 Ringen geschlagen geben. Auch Andreas Stock blieb verlor gegen Peter Nicolussi mit 364:372 Ringen. Punkte für Nesslau konnten dagegen Erwin Singvogel und Monika Kleiser holen. Kleiser gewann gegen Peter Kirstahler mit 366:363 Ringen und Erwin setzte sich gegen Thomas Lakner knapp mit 367:366 Ringen durch. Auf Position I traf Thomas Singvogel auf Gabriele Haas: beide begannen stark, Thomas mit 97 Ringen, Gabriele mit 95 Ringen. Die Willmandinger Schützin konnte dieses Niveau halten und erzielte 376 Ringe. Singvogel hatte zwei schwächere Serien und lag leicht zurück. In der letzten Serie kämpfte er sich noch einmal heran, hätte aber mit den letzten fünf Schuss 50 Ringe benötigt. Dies gelang ihm nicht. Nach der ersten Neun, ließen Konzentration und Anspannung nach. Weitere schwächere Schüsse folgten und er kam auf 371 Ringe.

Damit hatte Willmandingen mit 3:2 gewonnen, Aalen-Nesslau musste sich mit dem Vizemeistertitel zufrieden geben. Beide haben sich aber für die Relegation zur 1. Bundesliga qualifiziert. Diese findet am 27. Januar in Schulungszentrum des WSV in Ruit statt. Neben Willmandingen und der SKam Aalen-Nesslau werden die SG Edelweiß Scheuring und die FSG Hilpoltstein an den Start gehen und um die beiden freien Plätze in der 1. Bundesliga kämpfen.