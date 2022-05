0:8 – Waldhausen geht in Geislingen unter

Ein gebrauchter Tag für die Landesliga-Fußballer des SV Waldhausen. Mit 0:8 gerät die Mannschaft beim SC Geislingen unter die Räder.

Trotz diesem denkwürdigen Endstand konnte die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer bei hitzigen Temperaturen in den ersten zehn Minuten durch Schiele und Bechthold zwei gute Chancen verzeichnen, die jedoch nicht genutzt wurden. Geisingen traf in der elften Minute zum 1:0. Im weiteren Spielverlauf passierte nicht sonderlich viel, bis die Heimmannschaft kurz vor der Halbzeit durch einen Doppelschlag von Tim Pöhler auf 3:0 erhöhen konnte (41. und 45. Minute). In der Halbzeitpause hatte man sich nochmals viel vorgenommen und wollte in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht auf den Rasen bringen.

Diese Pläne wurden jedoch bereits in der 48. Minute durchkreuzt, als der SCG durch Bleron Visoka auf 4:0 erhöhte. Im darauffolgenden Spielverlauf agierte die Heimmannschaft immer wieder mit langen Bällen hinter die Abwehrreihe des SVW und konnte sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten erspielen und diese in weitere Tore ummünzen.