0:6 – Neresheim zahlt viel Lehrgeld

Groß war die Vorfreude der Neresheimer auf das erste Landesligaspiel. Nach guten Testspielergebnissen fuhren die Klosterstädter voller Vorfreude und Zuversicht nach Bad Boll. Am Ende des Tages hagelte es aber eine 0:6-Pleite für die Mannschaft von Trainer Erdal Kalin.

Dabei kam der SVN tatsächlich gut in die Partie, zeigte gleich in den ersten Minuten immer wieder ansehnliche Kombinationen und hatte bereits nach fünf Minuten durch Yoldas die große Chance auf das 1:0. Doch Keeper Lache konnte mit einem starken Reflex die frühe Gästeführung verhindern.

Erste 20 Minuten gehören Neresheim

Die Neresheimer blieben in den ersten 20 Minuten die aktivere Mannschaft und agierten mit viel Offensivdrang.

Nach 20 Minuten gab es dann aber die erste Torannäherung der Hausherren und die führte direkt zum 1:0. Ein Eckball von links wurde am kurzen Pfosten verlängert und hinten konnte der lauernde Aust den Ball ins leere Tor köpfen. Von nun an zeigte sich den Zuschauern ein völlig anderes Bild. Die Mannschaft aus Bad Boll war plötzlich dominanter in den Zweikämpfen und der SVN schaffte es nicht mehr wie in der Anfangsphase mit Kombinationen gefährlich zu werden, sondern ließ sich immer mehr zu langen, hohen Bällen hinreißen, die die Boller Abwehr jedoch nicht vor Probleme stellten.

Kurz nach dem ersten Treffer legten die Hausherren dann clever und abgeklärt nach. Nach einer Flanke von rechts kam ein Boller Angreifer im Strafraum zu Fall. Die komplette Neresheim Defensive ließ sich dadurch einen kurzen Moment aus der Konzentration bringen. Die Gastgeber nutzen diesen Moment und erzielten das 2:0. Das 3:0 kurz vor der Pause fiel dann durch eine der Bad Boller Geheimwaffen. Ein langer Einwurf wurde verlängert und Pradler hatte daraufhin leichtes Spiel um auf 3:0 zu erhöhen. Trainer Erdal Kalin versuchte mit Hering zur Pause nochmal etwas in der Offensive. Doch ausgerechnet dieser war es der nach einer Ecke den Ball klären wollte, aber unglücklich mit dem Schienbein ins eigene Tor beförderte. Spätestens jetzt war der Deckel drauf. Nur zwei Minuten später erhöhte Bad Boll nach einem schönen Angriff über die rechte Seite auf 5:0. Das Spiel, längst entschieden, plätscherte bei sommerlichen Temperaturen jetzt dahin. Durch eine Einladung der Neresheimer, die den Ball in der eigenen Defensive verloren, kamen die Hausherren dann sogar noch zum 6:0.

Gegen Geislingen gefordert

Insgesamt ein bitterer Start für die Neresheimer in das Abenteuer Landesliga. Nach vielversprechendem Start wurde von Seiten des SVN viel Lehrgeld bezahlt.

Am kommenden Sonntag kommt mit dem SC Geislingen bereits ein Top-Team der Liga zur Heimpremiere nach Neresheim. Eine gute Gelegenheit dieses Ergebnis vergessen zu machen.