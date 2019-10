0:6 – Ellwanger Klatsche

Am 5. Spieltag der Saison waren die Fußball-Regionenliga-Frauen des FC Ellwangen zu Gast bei dem FV Sontheim – und kassierten eine 0:6 (0:3)-Klatsche. Die Ellwangerinnen starteten schwach in die Partie und bekamen in der 17. Minute schon das 1:0 durch Tina Straub. Auch im weiteren Verlauf des Spiels konnte keine gute Torchancen heraus gespielt werden.

Durch kleine und unnötige Fehler der Ellwangerinnen erhöhte der Gegner die Führung immer weiter auf 6:0. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dann aufgrund eines Fouls und einer Verletzung abgebrochen. Die laufstarke Jule Buhl wurde gefoult und musste mit dem Helikopter in das Krankenhaus gebracht werden. „Wir hoffen dass sie bald wieder gesund wird und so schnell wie möglich wieder für den FCE auf dem Platz kämpfen wird“, heißt es von Seiten der Mannschaft.