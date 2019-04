0:4-Klatsche für U 19

Eine 0:4-Heimniederlage haben die U-19-Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen die SGV Freiberg II einstecken müssen. Mit einem Sieg hätte sich die TSG in der Spitzengruppe festsetzen können. Dieses Vorhaben der Elf von Jürgen Roder und Jörg Eßwein erhielt einen kleinen Dämpfer.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag der Gäste. Bereits in der vierten Minute das 0:1. Damit aber noch nicht genug. Die Jungs vom Sauerbach kamen in der Anfangsphase einfach nicht ins Spiel. Das Resultat war das 0:2 in der 13. Minute. Dies schien ein Weckruf zu sein. Die TSG wurde mutiger und konnte sich die ein oder andere gute Torchance erarbeiten. Mehrfach hatte die U 19 der TSG aus der Aalener Weststadt gute Einschussmöglichkeiten bis zur Pause. Diese wurden aber alle kläglich vergeben.

Kalte Dusche nach der Pause

Nach der Pause wollte die TSG unbedingt den Anschlusstreffer erzielen, um das Spiel vielleicht doch noch zu drehen.

Diese Hoffnungen wurden aber schon in der 51. Minute begraben. Freiberg konnte nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft der TSG das 0:3 markieren. Dies war die Entscheidung. Freiberg verwaltete von nun an das Ergebnis und die TSG war im Spiel nach vorne an diesem Tag einfach zu harmlos. In der 88. Minute folgte noch das 4:0 für die Gäste. Nach nun drei erfolglosen Spielen gilt es am kommenden Samstag endlich mal wieder einen Heimerfolg einzufahren. Gegner im Sportpark ist der Aufsteiger aus Maichingen. Anpfiff der Partie ist um 12 Uhr.