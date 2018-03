0:4-Klatsche für U 19

Eine 0:4-Auswärtsniederlage gab es für die Fußball-U 19 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Verbandsstaffel bei der SG Sonnenhof Großaspach. Über die komplette Spielzeit gesehen eine in dieser Höhe verdiente Niederlage für die Mannschaft von Jürgen Roder und Udo Zolnai, die auf dem sechsten Tabellenplatz steht.

Großaspach versuchte es von Beginn an mit Pressing. Die Jungs vom Sauerbach fanden dagegen im ersten Spielabschnitt kein Gegenmittel. In der 25. Minute verhinderte Torwart Jannik Rössler mit einem Reflex die Führung für die Heimmannschaft. Großaspach kam immer wieder gefährlich vor das Tor.

Im Abschluss fehlte aber die Konsequenz. Die einzige nennenswerte Torchance für die TSG resultierte aus der 30. Minute. Nach einem Freistoß durch Jannik Schmidt konnte sich Hannes Discher im Strafraum mit dem Kopf durchsetzen. Seinen Kopfball konnte der Torhüter parieren. Somit ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Plan scheint aufzugehen

Die TSG nahm sich in der Halbzeit vor, den Gegner unter Druck zu setzen. Dieser Plan schien in den ersten 15. Minuten der zweiten Halbzeit aufzugehen. In der 48. Minute schickte Thomas Kardas Adrian Grimm auf die Reise.

Dieser wurde im Strafraum vom Torwart, nach Meinung des Schiedsrichters, gefoult. Eine glückliche Entscheidung für die TSG. Dominik Eller übernahm die Verantwortung vom Punkt. Großaspachs Torspieler konnte aber mit einem tollen Reflex klären. Es blieb beim 0:0.

Einen Schuss aus 16 Metern von Thomas Kardas in der 55. Minute konnte wiederum der starke Torhüter klären. In der 63. Minute dann die Führung für die Heimmannschaft: Tim Kütterer zirkelte einen Freistoß um die Mauer ins Tor. Durch dieses Tor war der Widerstand der TSG gebrochen.

Mit einem Doppelschlag in der 74. Minute durch Prustem Ibishai war die Partie entschieden. Loannis Pelagidis erhöhte in der 88. Minute dann sogar noch auf 4:0. Es geht mit einem Ostalb-Derby weiter: Am kommenden Sonntag steht das nächste Heimspiel gegen die Normannia aus Gmünd an. Anpfiff ist um 16 Uhr im heimischen Sportpark.