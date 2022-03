0,38 Prozent plus X, die aber Kopfzerbrechen bereiten

Wo soll man anfangen? Alle Themen rund um diese Demonstration der Bürgerinitiative „Lebenswerte Ostalb“ werden nicht an diese Stelle passen. Begnügen wir uns mit einem Auszug, der vermutlich wieder in die Zensur-Schublade gepackt wird. Diese kleine Schar, 260 Teilnehmer, entspricht übrigens 0,38 Prozent der Aalener Bevölkerung – nur mal so am Rande, für die Zahlenfreunde. Beispiele: Die Impfung gegen das Coronavirus sei keine Impfung, sondern ein genetischer Eingriff, die Medien zensiert und die Masken würden mehr schaden als schützen.

Wie bei den „Spaziergängern“

Kopfschütteln. Da ist schon Vieles an den Haaren herbeigezogen gewesen an diesem Samstagnachmittag. So, wie an den Montagen wochenlang über die „Spaziergänger“ informiert wurde, es geschieht schließlich hier bei uns, auf der Ostalb, mitten in Aalen, so berichtet man nun also über diesen abgewandelten „Spaziergang“ am Samstag. Immerhin: angemeldet war es und friedlich ebenfalls.

Dort herrscht Krieg, hier muss man die lästige Maske tragen

Nicht weit weg tobt seit knapp einem Monat ein Krieg, viele Ukrainerinnen und Ukrainer müssen flüchten. Am Samstag ging es darum, dass sich einige wenige vom Staat gegängelt fühlen, auch von den Oberen der Ostalb-Politik – und dass sie ihre lebenswerte Ostalb wieder haben möchten. Vielleicht fragt man mal bei den Hunderttausenden nach, die teilweise mit zwei Plastiktüten in der Hand ihr ganzes Land und Leben hinter sich lassen mussten. Wichtig aber ist für die 260 plus x, dass man sich nicht impfen, gängeln und eigentlich gar nichts mehr gefallen lassen sollte. Sind das tatsächlich unsere größten Probleme?

Xavier Naidoo und Attila Hildmann sind nicht weit entfernt

Als in den Pausen Xavier Naidoo gespielt wurde, seines Zeichens mehr als Verschwörungstheoretiker denn als Sänger in den Schlagzeilen, hat nur noch gefehlt, dass Attila Hildmann auftritt und für die vom System so arg Gebeutelten vegane Kochtipps zum Besten gibt.