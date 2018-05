0:3 - TSG mitten im Abstiegskampf

Wiederum keinen Punktgewinn gab es für die U-19-Fußballer der TSG Hofherrnweiler am 22. Spieltag der Verbandsstaffel-Nord. 0:3 unterlag das Team der Trainer Jürgen Roder und Udo Zolnai beim VfL Kirchheim/Teck und steckt nun mitten im Abstiegskampf.

Man hatte sich viel vorgenommen beim Tabellenzweiten aus Kirchheim. Dieses Vorhaben hielt gerade mal acht Minuten. Nach einer Flanke von der linken Seite kam Simon Prinz aus zwei Metern frei zum Kopfball. Er nahm das Geschenk dankend an und erzielte die Führung für Kirchheim. Nach einem Foulspiel im Strafraum in der 21. Minute zeigte der Unparteiische zu recht auf den Strafstoßpunkt. Tim Mank verwandelte eiskalt für die Heimmannschaft. Die erste Chance für die TSG in der 26. Minute. Adrian Grimm setzte sich auf der rechten Seite durch. Seine Hereingabe war zu ungenau und die Kirchheimer Hintermannschaft konnte in letzter Sekunde klären. Einen Schuss von Thomas Kardas in der 37. Minute konnte der Torwart klären.

Die Entscheidung dann in der 60. Minute: Ein Freistoß von der Mittellinie landete zur Überraschung aller im Netz. Somit war die Moral der TSG-Jungs gebrochen. Kirchheim verwaltete geschickt das Ergebnis. Die TSG konnte sich in der Offensive nicht mehr durchsetzen und somit blieb es beim 3:0.