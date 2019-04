0:2 - VfR Aalen als Partygast an der Bremer Brücke

„Ist das schon durch?“, fragte Clemens Schoppenhauer. Auf die Tabelle hatte er nach dem wahrlich heißen Spiel noch nicht geschaut. Nein, noch nicht, aber fast, denn die Tabelle zeigt: bei acht Punkten Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz bei noch vier ausstehenden Spielen ist der VfR Aalen der Regionalliga ziemlich nahe nach der 0:2 (0:1)-Niederlage an diesem Samstagnachmittag beim VfL Osnabrück. Der ist durch, denn die Lila-Weißen steigen in die 2. Liga auf, der Punktevorsprung (14) auf den dritten Platz reicht locker. Und das ganze auch noch im Jubiläumsspiel zum 120-jährigen Bestehen des Vereins.

Das ausverkaufte Stadion (18999) an der Bremer Brücke bebte förmlich, nach dem Abpfiff - und schon zuvor, vor allem nach dem 2:0 von Benjamin Girth in der 88. Minute. Nach dem kurzen Platzsturm (viele Fans konnten es nicht abwarten) ging es weiter, bis das Stadion kurze Zeit später in eine einzige Partyzone verwandelt wurde.

VfR kein Partycrasher

Um als Partycrasher zu beeindrucken, hätte mehr vom VfR kommen müssen. Der kämpfte zwar, hatte aber unübersehbare spielerische Probleme und produzierte eine Vielzahl an technischen Fehlern. Allerdings spielten die Osnabrücker als Tabellenführer von Beginn an beflügelt auf, gegen den VfR, sie mussten allerdings keine überragende Leistung bringen, denn die Aalener kamen ihnen durch ihre Fehler im Spielaufbau entgegen.

VfR-Trainer Rico Schmitt hatte seine Startelf für den Angriff auf einen so wichtigen Sieg nach der 1:2-Niederlage gegen die Sportfreunde Lotte auf drei Positionen geändert, für Matthias Morys, Patrick Funk und Nicolas Sessa rückten Antonios Papadopoulos, Patrick Schorr und Johannes Bühler rein. Doch seine Elf fand nicht ins Spiel.

Das 1:0 fiel nach einer Reihe von Chancen folgerichtig, nachdem VfR-Towart Daniel Bernhardt erst mit einem sensationellen Blitzreflex einen Kopfball von Marc Heider abwehrte, doch Felix Agu freistehend abstaubte (28.). Und sich Bernhardt zurecht über seine Vorderleute ärgerte. Von richtigen Chancen war der VfR durchweg weit entfernt, auch wenn die zweite Halbzeit besser verlief - bis der aus Aalen bittere Schlusspfiff ertönte.

Kapitän Schoppenhauer, Bernhardt, Mart Ristl, Johannes Bühler oder Royal-Dominique Fennell. Alle Befragten standen sichtlich enttäuscht in den Katakomben, während draußen auf dem Platz das lila-weiße Menschenmeer feierte. VfR-Trainer Rico Schmitt zeigte sich als wahrer Sportsmann und gratulierte dem Siegercoach Daniel Thioune auf der Pressekonferenz.

Die überstand Thioune nicht trocken, seine Spieler stürmten den Raum und verpassten dem Aufstiegstrainer eine Bierdusche. Schmitt entkam. Und stieg mit dem niedergeschlagenen VfR-Tross in den Mannschaftsbus. Um 16.53 Uhr rollte das schwarz-weiße Gefährt gen Aalen. Eine schwere Reise und die durch die 3. Liga könnte schon rechnerisch bald beendet sein.