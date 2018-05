0:2 gegen Sand, Platz zwei in der Tabelle

Die Heidenheimer Oberliga-Fußballerinnen unterlagen nach gutem Auswärtsspiel beim SC Sand mit 0:2 und schließen die Oberliga-Saison damit auf Platz sieben ab.

Das Team von Trainerin Miriam Hanemann kam gut in die Partie. Einziges Manko war wie so oft in dieser Saison der Torabschluss, denn auch beim Tabellendritten SC Sand blieben viele Chancen ungenutzt. Der SC Sand, der selbst noch Chancen auf den Titel hat, machte es den Brenztälerinnen vor und ging kurz vor der Pause in Führung, um kurz nach der Pause die Partie für sich zu entscheiden. Dem FFV fehlten in der Folge die notwendigen Körner um nochmals dagegenzuhalten. Im Heidenheimer Lager ist man mit dem Saisonendspurt trotzdem zufrieden, das Team hat sich zum Ende hin nochmals gesteigert, kam im Pokal unter die Top-Vier von Württemberg und schließt die Saison in der EnBW Oberliga auf Platz sieben ab. Aus den vergangenen fünf Spielen holte man immerhin zehn Punkte. Der FFV Heidenheim spielt also nächstes Jahr seine dritte Oberligasaison. Personell stehen einige Veränderungen an: Mona Halemba und Anna Hornetz spielen bereits im Verbandsligafrauenteam, Marina Oberschmid, Johanna Brandtner und Alida Fuchs steigen jetzt auch dort ein. Nina Knödler verlässt den Verein Richtung Ellwangen (Frauen), Levina Tietze kehrt zurück in die Region Ulm ( Frauenteam unbekannt). Luisa Lock und Sina Kummerow verlassen die U 17 auf eigenen Wunsch zu anderen Vereinen. Die U 17 geht kommende Saison mit 18 Spielerinnen an den Start in der Oberliga, das Heidenheimer Frauenteam startet mit 23 Spielerinnen.