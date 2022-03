0:1 – SV Neresheim mit unglücklicher Auswärtsniederlage

Der SV Neresheim gastierte an diesem Samstag beim TSV Buch und verlor in der Fußball-Landesliga unglücklich mit 0:1 (0:0). In den ersten fünf Minuten des Spiels übte der TSV Buch direkt Druck auf die Abwehr des SVN aus. Diesen Druck konnte der SVN jedoch gut bewältigen und kam immer besser ins Spiel. Daraus resultierten auch einige Torchancen für die Härtsfelder. Nach einem Diagonalball von Schmid scheiterte Filipovic am Pfosten des TSV Buch.

Wenig später war es erneut Filipovic, doch diesmal verhinderte der gegnerischen Torhüter die Führung. Die Neresheimer kamen immer besser ins Spiel und waren klar die spielbestimmende Mannschaft. Am Ende der ersten Hälfte verpassten die Neresheimer erneut die Führung. Taher scheiterte nach Direktabnahme wieder am gegnerischen Torwart. Trotz dieser klaren Überlegenheit ging es torlos in die Halbzeitspause.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielverhalten nicht. Neresheim bestimmte das Spiel. Immer wieder kam es zu gefährlichen Torchancen. Doch diese konnten die Härtsfelder für die verdiente Führung nicht nutzen. Nach Hereingaben von Schmid und Kopfball von Filipovic war es erneut der Torwart des TSV Buch, der die Führung für die Gäste verhinderte. Auch nach zahlreichen gefährlichen Standards und erneuten Torchancen konnte man den Ball nicht im Netz unterkriegen. In der 74. Minute waren es aber die Gastgeber, die jubelten. Nach einer Hereingabe in den Strafraum verlängerte Schrapp den Ball auf Leitner. Dieser musste den Ball zur Führung des TSV Buch nur noch reinschieben. Neresheim ließ sich nicht unterkriegen und spielte weiter nach vorne, jedoch gelang der Ausgleichstreffer nicht mehr. Am Ende war es trotz überlegender Spielweise und zahlreicher Torchancen eine vermeidbare Niederlage für den SVN.