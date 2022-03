0:1 gegen Waldstetten – Unnnötige Niederlage für den SV Neresheim

Der SV Neresheim empfing in der Fußball-Landesliga den TSGV Waldstetten und verlor mit 0:1 (0:1). Die „Löwen“ aus Waldstetten starteten besser ins Spiel und konnten dadurch früh in Führung gehen. Nach einem Eckball in der 2. Minute fiel der Ball vor die Füße Bäumels. Dieser musste nur noch einschieben.

Danach war das Spiel ausgeglichen, jedoch hatten die Härtsfelder die besseren Chancen. Nach einem Solo und Flanke von Mango auf der linken Außenbahn verpasste Essome knapp den Ausgleich per Kopf. Dies war nur eine der vielen Chancen, die sich die Klosterstädter erspielen konnten. Trotz dessen lautete das Halbzeitresultat 0:1.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Spielverhältnis. Neresheim hatte nun den Hebel in der Hand und bestimmte das Spiel. Daraus resultierten auch einige Chancen für die Neresheimer. Miketek verpasste nach einem Freistoß nur knapp den Ball. Wenig später scheiterte Yildiz nach einem Pressschlag mit dem gegnerischen Torhüter am Pfosten. Mit ablaufender Zeit summierten sich die Torchancen für den SVN. Jedoch war das bekannte Manko wieder die Chancenverwertung. Kurz vor Abpfiff dann nochmals die riesengroße Chance für die Härtsfelder. Filipovic schloss kurz vor dem Strafraum ab, doch der Ball landete an der Latte. Somit lautete das Endresultat 0:1.