Überzeugender Sieg für HG-Männer

Die Männer der HG Aalen/Wasseralfingen sind am Wochenende nach Süßen gefahren, um in der ungeliebten Bizethalle beim Aufsteiger TSV Süßen anzutreten. Ungeliebt deshalb, weil die Halle in Süßen unter anderem ein wenig kürzer ist und nur mit Sondergenehmigung bespielt werden darf.

Aber trotz der ungewohnten Umstände lieferten die Jungs von Roland Kraft und Gerhard Bleier ihre bis dato beste Saisonleistung ab und gewannen hoch verdient und deutlich mit 20:28. Nicht ein einziges Mal geriet man in Rückstand und nur die Treffer zum 1:1 und 2:2 bedeuteten den Ausgleich für die Gastgeber. Mit einem starken Joshua Roth im Rücken hatte die HG-Abwehr das Spiel völlig im Griff und das war die Basis dafür, dass man im Angriff trotz des einen oder anderen Fehlversuchs Mitte der ersten Halbzeit einen vier Tore Vorsprung erzielt hatte, den man beim 10:14 auch mit in die Pause nahm. Auch nach dem Wechsel zeigte sich die HG hellwach, machte nach dem 13:16 hinten fast zehn Minuten dicht und bereitete in dieser Phase den Boden für den Sieg.

Sechs HG-Treffer in Folge

Sechs Treffer in Folge ließen den Vorsprung auf 13:22 anwachsen und zwangen die Gastgeber in die Auszeit, da waren noch keine zehn Minuten in der zweiten Hälfte gespielt. Aber die Handballgemeinschaft ließ sich auch dadurch nicht aus dem Rhythmus bringen, blieb vor allem in der Abwehr sehr stabil und hielt auch jetzt wieder trotz einiger Fehlversuche den Abstand konstant auf acht oder neun Toren.

HG: Joshua Roth, Matthias Deiss; Jakob Erath(2), Marcel Rummel(1), Leon Bieg(1), Dominik Rausch, Hajo Bürgermeister, Manuel Körber(3), Mario Bleier(5/2), Jonas Kraft(4/2), Manuel Haas, Florian Schröder(3), Julian Brender(8), Florian Egetemeyr(1)